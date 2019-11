La politique municipale, bien plus qu’une question de salaire : quatre maires témoignent

Les élus municipaux font-ils du bénévolat? La réponse est non. Ils sont rémunérés pour le poste qu’ils occupent. Mais le sont-ils suffisamment? La question demeure entière. Au Témiscamingue, les salaires des maires oscillent entre 5000 $ et 35 000 $. annuellement.

Si on compare le salaire des maires aux nombres d'heures qu'ils travaillent pour leur municipalité, leur taux horaire est bien en deçà du salaire minimum. Photo : iStock

Les heures investies à la mairie et sur différents comités de la MRC sont nombreuses pour plusieurs élus. Si bien que, calcul à l’appui, le taux horaire de certains dépasse à peine 6$/h.

J’ai le plus profond respect pour ce que vous faites. C’est un travail qui est exigeant. Vous avez tous des emplois, vous êtes tous pratiquement bénévoles dans ce que vous faites. Claire Bolduc, préfète du Témiscamingue

Claire Bolduc, préfète du Témiscamingue, a ouvert la séance du conseil de la MRC, le 16 octobre dernier en soulignant les 20 ans et plus d’implication en politique municipale de deux maires au Témiscamingue, soit Daniel Barrette (Laverlochère-Angliers) et Luc Lalonde (Béarn). Certains dossiers sont plus faciles, d’autres plus difficiles. Vous y mettez beaucoup de cœur et d’énergie , a-t-elle ajouté.

Le salaire des élus municipaux :

Rencontres avec quatre élus

Aux dires de plusieurs élus, ce n’est pas le salaire qui les amène à s’impliquer, mais plutôt la passion, le pouvoir de décision, le désir d’implication. Voilà quelques éléments qui motivent les élus à investir des dizaines d’heures par mois pour le développement de leur territoire.

Combien d’heures de travail?

Assurer la mairie d’une ville ou d’un village tout en étant impliqué sur divers comités représente du temps. Combien? Nous avons tenté d’obtenir la réponse.

Daniel Barrette, maire de Laverlochère-Angliers (1000 citoyens) Conseiller municipal pendant 10 ans

Maire depuis 12 ans

Salaire de maire : 12 000 $/année (incluant 4000 $ d’allocation)

Métier : Entrepreneur agricole

Daniel Barrette s’est présenté pour la première fois comme conseiller municipal en 1993, son désir étant de s’impliquer dans sa municipalité.

Plus de 20 ans plus tard,ce même désir l’habite toujours, même s’il travaille en tant qu’agriculteur en plus de son travail en politique.

Daniel Barrette, maire de Laverlochère/Angliers depuis 12 ans, travaille sur un projet de résidence pour personnes âgées. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Ce qui est valorisant, c’est quand on fait quelque chose, que les citoyens le remarquent et qu’ils nous remercient maires-, se réjouit-il.

Assoiffé par volonté de s’impliquer dans sa municipalité, il obtient le siège de maire en 2007.

Entre le champ et le bureau municipal, il travaille sur plusieurs dossiers qu’il qualifie « de beaux dossiers », comme celui du regroupement municipal entre Laverlochère et Angliers. Malgré le scepticisme de plusieurs citoyens, il a travaillé pendant 5 ans, avec la mairesse d’Angliers, avant que ce dossier se concrétise en 2018.

Essayer de mettre ça en nombre d’heures, j’aurais beaucoup de difficulté à faire ça. Je fais ça parce que ça m’intéresse. Daniel Barrette, maire de Laverlochère/Angliers

Depuis quelques années, Daniel Barrette agit aussi à titre de préfet suppléant, ce qui lui occasionne plusieurs sorties par année. Il siège aussi au conseil d’administration de la MRC de Témiscamingue, en plus de ses implications dans d’autres comités.

Impossible de savoir combien d’heures il effectue par semaine pour sa municipalité et la MRC. Il ne les compte pas.

Mais ça prend beaucoup de temps. On s’aperçoit que d’année en année, ça prend plus de temps. Plusieurs dossiers nous sont remis par le ministère. Donc en temps réel, je ne suis pas capable de chiffrer. Je suis désolé, mais je ne suis pas capable , raconte-t-il.

Daniel Barrette ne sait pas quand il prendra sa retraite du monde municipal même s’il commence à vouloir en prendre un peu moins sur ses épaules.

Carmen Côté, mairesse de St-Bruno-de-Guigues (1145 citoyens) Conseillère pendant 2 ans

Mairesse depuis 3 ½ ans

Salaire : 12 000$/année (incluant 4000 $ d’allocation)

Métier : retraitée du milieu de la santé

Ses trois filles lui disent que depuis qu’elle est mairesse, elle n’est jamais à la maison, ce qui la fait sourire.

Je tiens énormément à participer à tout ce qu’on nous offre. Pour moi, ça fait partie de mon engagement, ça fait partie de mes responsabilités. Quand on me demande combien d’heures je fais, je suis incapable de répondre , avoue-t-elle.

Carmen Côté, mairesse de St-Bruno-de-Guigues depuis trois ans et demi. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Elle ne se serait jamais imaginée comme mairesse de St-Bruno-de-Guigues, même si plusieurs la voyaient très bien occuper ce poste. Après trois périodes de mise en candidature et plusieurs sollicitations des citoyens de son entourage, elle accepte de relever le défi en se disant qu’elle souhaite travailler à l’amélioration de sa municipalité et de son territoire.

C’est un travail fort intéressant. Pour moi, le bonheur, c’est dans l’action! Je vous dirais que dans le milieu municipal, on est très bien servi. C’est aussi d’apprendre toutes sortes de choses parce moi, je ne viens pas du milieu municipal , raconte-t-elle.

Je n’ai jamais comptabilisé le temps. Carmen Côté, mairesse de St-Bruno-de-Guigues

Parler de salaire la rend toutefois moins à l’aise. Le conseil de St-Bruno-de-Guigues a récemment augmenté le salaire des élus, une recommandation de la Fédération québécoise des municipalités depuis l’imposition des allocations de dépenses des élus par le gouvernement fédéral.

Ce n’est pas un travail technique qui fait qu’on commence à 8h et qu’on finit à 4h. Est-ce que je comptabilise le temps si un citoyen m’arrête dans la rue pour me parler de quelque chose? Est-ce que je comptabilise le temps quand j’ai à lire des documents? , observe-t-elle.

Carmen Côté fait partie des quatre femmes mairesses du Témiscamingue. À 71 ans, c’est la doyenne de celles-ci.

Yves Ouellet, maire de la ville de Témiscaming (2300 citoyens) Conseiller pendant 12 ans

Maire depuis 2 ans

Salaire de maire : 27 000$/année (incluant 9000$ d’allocation)

Métier : cadre retraité de Tembec

Yves Ouellet est certes un homme impliqué. Il siège à une demi-douzaine de comités relevant de la MRC. Plusieurs fois par mois, il doit se déplacer du sud du Témiscamingue vers le centre ou encore en Abitibi et même ailleurs au Québec.

Yves Ouellet, maire de la Ville de Témiscaming depuis deux ans. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté d'Yves Ouellet

Yves Ouellet est un homme cartésien : quand on lui demande combien d’heures son implication municipale lui demande, il fournit des chiffres et un tableau.

Par mois, il estime effectuer environ 210 heures à effectuer des tâches municipales ou à siéger sur différents comités. C’est donc dire que son taux horaire est d’environ 8$/h, sans compter les allocations.

Mais ce n’est pas pour le salaire qu’il s’implique, loin de là.

J’ai toujours eu à cœur le développement de ma communauté, autant sur le plan économique que touristique. La meilleure façon d’agir c’est d’être là pour le faire. J’adore ça. Yves Ouellet, maire de Témiscaming

Si on s’attachait à ça, il faudrait faire des plaintes à la commission des normes du travail parce qu’on n’est pas payé le salaire minimum , plaisante-t-il.

Yves Ouellet a obtenu des postes de cadre importants chez Tembec de 1983 à 2014. Il souhaitait apporter son expertise dans les dossiers municipaux qui touchent le sud du Témiscamingue.

J’ai toujours été intéressé par la politique municipale parce que c’est le premier niveau de gouvernement et c’est nous qui sommes le plus proches de la population , ajoute-t-il fièrement.

Alexandre Binette, maire de Moffet (200 citoyens) Conseiller pendant 6 ans Maire depuis 2 ans Salaire de maire : 7200$/année (incluant 2545$ d’allocation) Métier : travailleur autonome et jeune père de famille

Moffet, c’est une petite municipalité, mais on est capable de faire beaucoup de choses. Ce n’est pas un énorme paquebot qui est compliqué à faire changer de direction. On est capable de réfléchir à des choses, de prendre des décisions rapidement et d’arriver à des résultats , lance Alexandre Binette quand on lui demande pourquoi il s’est présenté comme maire.

Alexandre Binette, maire de Moffet depuis deux ans. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Alexandre Binette a décidé de s’impliquer en politique municipale pour concrétiser plusieurs idées qu’il avait pour sa municipalité.

Sa vie était déjà pourtant bien remplie en tant que père de deux jeunes enfants et travailleur autonome.

On s’implique parce qu’on a envie d’amener du changement, parce qu’on a un intérêt. Moi, j’en mange! Alexandre Binette, maire de Moffet

Depuis son arrivée à la mairie, il travaille sur de gros dossiers : marché public, reconstruction des ponts du Grassy Narrow, entre autres.

Le salaire de maire, pour lui, est très secondaire.

Je pense qu’on ne s’implique pas en politique municipale dans une petite municipalité comme la nôtre pour une question de salaire. Quand on regarde l’implication que ça prend, que j’évalue à environ 25 heures par semaine, ça correspond à une fraction du salaire minimum. On ne s’implique pas pour ça , avoue-t-il.

Ce qui apporte un sentiment de valorisation au maire de Moffet, c’est d’arriver à des résultats concrets et réels alors que sa municipalité est confrontée à une dévitalisation.

Rémunération des élus pour les différents comités de la MRC :