Une nouvelle chanson et un titre d'artiste de la décennie pour U2

Pollstar, une publication spécialisée dans l'industrie du concert, récolte les données sur les tournées organisées partout dans le monde. Selon elle, U2 a récolté 1,36 milliard de dollars canadiens (1,03 milliard de dollars américains) grâce aux billets vendus entre novembre 2009 et novembre 2019.

U2 est suivi par les Rolling Stones, avec 929 millions de dollars américains (1,23 milliard de dollars canadiens), et par Ed Sheeran, avec 922 millions de dollars américains (1,22 milliard de dollars canadiens).

Taylor Swift et Beyoncé, seules femmes du classement

Taylor Swift arrive en quatrième place à 900 millions de dollars américains (1,19 milliard de dollars canadiens), suivie par Beyoncé à 857 millions de dollars américains (1,13 milliard de dollars canadiens).

Bon Jovi, Paul McCartney, Coldplay, Bruce Springsteen & the E Street Band et Roger Waters complètent ce classement des 10 groupes et artistes dont les tournées ont été les plus lucratives.

Une nouvelle chanson pour U2

Le groupe mené par le chanteur Bono a lancé, vendredi, son premier morceau en deux ans. Intitulée Ahimsa, cette chanson est le fruit d'une collaboration entre U2 et A. R. Rahman. Ce chanteur et musicien indien est un célèbre compositeur de films dans son pays d'origine. C'est lui qui a imaginé la musique du film Le pouilleux millionnaire (Slumdog Millionnaire).

Signifiant « non-violence » en langue sanskrite, Ahimsa se veut un hymne pacifiste. Les principes de la non-violence constituent un pilier important de ce pour quoi notre groupe se bat depuis que nous avons commencé à jouer de la musique ensemble , a déclaré The Edge, guitariste et chanteur au sein de U2.

Le 15 décembre prochain, la tournée The Joshua Tree Tour 2019 s'achèvera à Mumbai. Il s'agira du tout premier concert que U2 donnera en Inde en plus de 40 ans de carrière.