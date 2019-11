Vaccination obligatoire : le gouvernement Higgs revient à la charge

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, a expliqué que son gouvernement est disposé à protéger la loi contre de possibles contestations à l’aide de la disposition de dérogation qui constitue l’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés. Cette disposition permet à tout premier ministre provincial ou fédéral qui l’invoque de soustraire une loi à tout recours judiciaire fondé sur certains droits inclus dans la Charte.

Au cours de la dernière année, il y a eu des éclosions de maladies pouvant être prévenues par la vaccination qui ont mis en danger la santé et la sécurité de nos élèves. Nous sommes déterminés à protéger les personnes les plus vulnérables au sein de la population, et nous ferons tout en notre pouvoir pour nous assurer que les écoles et les garderies du Nouveau-Brunswick sont des lieux sécuritaires pour nos enfants , affirme le ministre Cardy dans un communiqué.

Les modifications législatives déposées vendredi obligeraient les élèves des écoles publiques et les enfants dans les garderies éducatives agréées à présenter une preuve de vaccination ou une exemption médicale sur un formulaire signé en bonne et due forme par un professionnel de la santé, explique le gouvernement.

La Loi concernant la preuve d’immunisation pourrait entrer en vigueur le 1er septembre 2021, estime Fredericton. Elle éliminera notamment les articles des lois sur l’éducation et la santé publique qui permettent à l’heure actuelle de présenter des exemptions non médicales à la vaccination.