La quête d'une personne adoptée se termine sur les traces de sa mère biologique

Diane Poitras, qui habite à Lévis, a grandi sans avoir la moindre information sur sa mère biologique. Ce n'est qu'en décembre 2018 qu'elle a pu obtenir son nom, grâce aux nouvelles dispositions de la loi 113. Elle s'appelle Janina Szeptuszynska, une Polonaise.

Mme Poitras a pu avoir ce nom étant donné que sa mère biologique est décédée, car 25 ans plus tôt, Janina Szeptuszynska avait refusé que son identité soit révélée.

Au fil de ses recherches, elle apprend que sa mère est arrivée de Pologne en décembre 1948 par bateau, au port d'Halifax. Elle était alors enceinte.

Diane Poitras s'est donc rendue en Nouvelle-Écosse, là où tout a commencé.

J'ai cherché, une façon tangible de célébrer l'arrivée de ma maman polonaise au Canada. C'est ici, au Musée canadien de l'immigration du Quai 21, que j'ai trouvé l'endroit idéal pour lui rendre hommage. Diane Poitras

Diane Poitras a fait ce voyage avec son mari, qui l'a accompagné durant sa quête. Photo : Radio-Canada / Peter Dawson

J'essayais de m'imaginer le bateau, quelle longueur il avait, puis au musée, ils racontaient comment les gens démarquaient et tout ça, et là j'ai marché dans les pas de ma mère , raconte-t-elle.

Les employés du musée lui ont remis une photo du bateau dans lequel elle a voyagé. Elle a même pu obtenir la liste des passagers.

Graver son nom dans l'histoire

Diane Poitras s'était promis de graver le nom de sa mère près du sien et de lui rendre hommage. Elle a opté pour le Musée canadien de l'immigration du Quai 21, là où est arrivée sa mère il y a 70 ans.

C'est sur un mur de briques qu'on peut lire leurs noms, parmi celui de militaires et de femmes de militaires arrivées d’Europe après la guerre, des individus ainsi que leurs familles.

Diane Poitras a fait graver son nom aux près de celui se sa mère biologique. Photo : Radio-Canada / Peter Dawson

Si sa quête pour retracer sa mère a été longue et difficile, c'est sereinement qu'elle a bouclé la boucle.

Je pense que c'est un sentiment d'appartenance, la lignée, l'histoire, m'inscrire dans le passé, être avec elle , souligne Diane Poitras, le sourire dans la voix.

Je l'ai tellement cherchée, et j'ai tellement pleuré, parce que je ne trouvais pas. Alors là, c'est une satisfaction, et de dire, oui, Janina, elle a existé, et je suis sa fille, puis le dire haut et fort , ajoute-t-elle.

Diane Poitras en a profité pour lire un texte, rempli d'émotions. C'est avec une grande fierté que je peux vous affirmer que l'immigration de ma mère au Canada, c'est son histoire, c'est mon histoire, et surtout, notre histoire , a-t-elle lu.

Diane Poitras se sent aujourd'hui plus paisible. Elle a retrouvé les morceaux manquants de son passé. Celle qui a milité pour un meilleur accès aux noms des parents biologiques déplore que ces réponses soient toujours difficiles à obtenir.