Suicides chez les jeunes : une Première Nation en Saskatchewan déclare l’état de crise

La Première Nation de Makwa Sahgaiehcan, au nord-ouest de Prince Albert, en Saskatchewan, déclare l’état de crise après le suicide d’une fille de 10 ans, jeudi. La communauté demande à la province et à Ottawa de lui fournir les ressources nécessaires pour l’aider à prévenir le suicide chez les jeunes.

Un porte-parole de la Première Nation, Barry Chalifoux, dit que les suicides sont de plus en plus nombreux dans sa communauté et qu’une aide immédiate de la part des deux ordres de gouvernement est nécessaire pour faire face à ce phénomène.

Personne ne semble réaliser que nous vivons une crise. Nous enterrons des enfants , s’insurge-t-il.

Barry Chalifoux ajoute que la mort de la fille de 10 ans représente le troisième suicide en quelques mois et le septième depuis 2016.

Chaque fois, ce sont des jeunes qui mettaient fin à leurs jours.

Ce sont des morts qui peuvent être évitées. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais ça ne suffit pas , déplore M. Chalifoux, faisant notamment référence aux importantes sommes d’argent pour l’enterrement de ces jeunes et à l’aide offerte aux membres de sa communauté.

Il affirme également que les deux intervenants spécialisés en santé mentale au sein de la Première Nation sont débordés depuis le début de l’année.

CBC/Radio-Canada a contacté le ministère des Services sociaux de la Saskatchewan ainsi que Services autochtones Canada, mais ces derniers n’ont pas fait de commentaires.

Avec les informations de Creeden Martell