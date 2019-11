Le manque de logements abordables à Sudbury, « un problème de grande envergure »

À la fin du mois, une trentaine de résidents d’un immeuble de logements abordables du centre-ville devront se trouver un nouveau domicile, après avoir reçu un avis d’éviction du nouveau propriétaire de l’édifice.

Il y a eu une tendance dernièrement où des lieux où les gens à faible revenu demeuraient ont été vendus, certains pour être rénovés, d’autres pour être fermés, donc ça a diminué la disponibilité de tous ces appartements-là , explique Raymond Landry.

Le taux de disponibilité de logements a baissé de plus 2 % au cours des deux dernières années en général, et les gens à faible revenu ont été les plus touchés.

Raymond Landry, coordonnateur du Réseau des sans-abri de Sudbury