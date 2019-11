Avec 600 saveurs, La Casa Gelato entre dans le livre Guinness des records

Avec près de 600 saveurs en rotation, dont bacon et chocolat, cari, ou encore poivron rouge et fromage feta, la crémière La Casa Gelato de Vancouver est maintenant officiellement inscrite dans le livre Guinness des records.

Nous sommes très excités. Notre magasin est unique et c'est agréable de recevoir cette reconnaissance , lance la propriétaire Tina Misceo.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La Casa Gelato offre actuellement 238 saveurs. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Le père de Mme Misceo a fondé La Casa Gelato International Sports Bar en 1982. À cette époque, 12 saveurs de gelato y étaient servis, en plus de mets italiens traditionnels.

L'entreprise familiale a emménagé dans ses locaux rose vif dans l'est de Vancouver en 1994. C'est à ce moment qu'ils ont fait le choix de se lancer à fond dans la création de gelato.

Mon père est un fin gourmet et il adore manger. Il avait toujours des idées folles de saveurs comme fromage bleu, raconte Mme Misceo. On croyait que c'était une drôle d'idée, mais il s'est avéré que c'était l'une des saveurs les plus savoureuses.

Pour célébrer son entrée dans le livre Guinness des records, La Casa Gelato sert une saveur au champagne Dom Perignon avec des paillettes d'or. Mme Misceo affirme qu'elle a choisi une saveur à la hauteur de cet exploit unique.

