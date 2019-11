La fille de Glen Assoun dit avoir été injustement traitée par la police d'Halifax

Amanda Assoun croyait que son rêve de devenir policière à Halifax allait se réaliser, mais le service policier a retiré son offre d’emploi à cause de ses relations avec son père, Glenn Assoun, un homme condamné par erreur.

La note qu’elle a reçue le 22 novembre 2017 du service policier l’informant de cette mesure est adressée à la fille de Glen Assoun, un homme condamné par erreur pour le meurtre d’une résidente d’Halifax en 1995.

La raison du retrait de l’offre d’emploi est révélée dans des documents obtenus par La Presse canadienne. Selon ces documents, elle n’avait pas dit au service policier qu’elle était d’accord de payer la caution de son père et de lui procurer un logement. Glen Assoun, qui souffre de problèmes de santé mentale, vivait en Colombie-Britannique à ce moment.

Amanda Assoun, 37 ans, est mariée et s’appelle aujourd’hui Amanda Huckle.

Glen Assoun a été acquitté du meurtre de Brenda Way en mars 2019 après avoir passé 17 ans derrière les barreaux. Photo : Radio-Canada / CBC / Steve Lawrence

Lorsqu’elle a reçu la note rédigée par l’inspecteur Reid McCoombs l’informant qu’elle ne pouvait plus devenir policière, explique-t-elle, elle a senti qu’on lui arrachait le but qu’elle avait cherché à atteindre toute sa vie.

La condamnation de Glen Assoun, qui a été annulée cette année, a longtemps hanté sa fille. Elle subissait de l’intimidation à l’école et des propriétaires l’ont refusée comme locataire. Puis, ses plans de carrière dans la police se sont écroulés.

Glen Assoun a été acquitté du meurtre au second degré de Brenda Way le 1er mars à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse après avoir passé 17 ans dans un pénitencier.

Glen Assoun avait été libéré sous caution en 2014. Au moment où sa fille postulait au service policier d’Halifax, il attendait que le procureur général du Canada reconnaisse qu’il était victime d’une erreur judiciaire.

Les avocats de l’organisme Innocence Canada qui ont représenté M. Assoun disent que le retrait de l’offre d’emploi du service policier d’Halifax est une injustice infligée à la fille d’un homme condamné par erreur.

Elle était extrêmement compétente pour exercer cet emploi et elle n’avait pas gardé ses intentions secrètes, affirme l’avocat Philip Campbell. Il est tout à fait approprié pour l’enfant adulte d’un homme condamné par erreur de l’appuyer quand il a une chance d’être libéré.

L’avocat ajoute qu’il a été ébranlé en apprenant la décision du service policier et qu’il est désolé pour la famille Assoun. Il dit qu’il est cruel de commettre autant d’injustices.

L’ancien chef du service policier d’Halifax, Jean-Michel Blais, ne fait aucun commentaire, selon un porte-parole. Quant au chef actuel, Daniel Kinsella, et l’auteur de la note, Reid McCoombs, le porte-parole explique que le service policier ne peut dire grand-chose sur cette affaire.

L'inspecteur Reid McCoombs du service policier d'Halifax a informé Amanda Huckle que l'offre d'emploi qu'elle avait acceptée était retirée. Photo : CBC/(Dave Laughlin

Dans une déclaration écrite, Daniel Kinsella rappelle que la décision a été prise avant sa nomination. Il dit comprendre que c’était une étape du processus d’embauche et le service policier a déterminé que l’embauche ne pouvait avoir lieu. M. Kinsella ajoute qu’il ne peut faire plus de commentaires parce qu’il est question d'un processus d’embauche et de renseignements personnels.

À l’automne 2017, frustré par des années d’attente et isolé par les conditions de son cautionnement qui l’obligeait à vivre en Colombie-Britannique, Glen Assoun a connu de graves problèmes de santé mentale et il a été hospitalisé. Son psychiatre recommandait que la cour l’autorise à rentrer à Halifax.

Amanda Huckle dit qu’elle et son épouse étaient les seules membres de la famille qui pouvaient aider son père et qu’elles ont accepté de faire cela à la demande de ses avocats. Mme Huckle croyait que le service policier était au courant à cause de la demande de cautionnement.

Ses contacts avec son père étaient limités durant sa jeunesse, mais il a pu assister à son mariage en 2015. Amanda Huckle dit qu’elle n’a jamais cessé d’aimer son père, qu’elle a toujours cru à son innocence et qu’elle voulait l’aider.

En septembre 2015, quand elle a décroché son diplôme de l’Académie de police de l’Atlantique, à Summerside, elle était parmi les premiers de classe. L’association des chefs de police de l’Île-du-Prince-Édouard l’avait félicitée pour son sens de l’éthique policière.

Le service policier a déterminé que l’embauche d'Amanda Huckle ne pouvait avoir lieu, selon le chef Daniel Kinsella. Photo : CBC

Amanda Huckle a été admise au programme de formation en cours d’emploi du service policier d’Halifax. Elle dit qu’elle se sentait complètement acceptée. Forte de son expérience professionnelle en tant que shérif adjointe au ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse, elle progressait dans le processus d’embauche pour un emploi à temps plein au service policier d’Halifax.

Le 8 novembre, elle a subi une entrevue d’emploi menée par l’inspecteur McCoombs. Ce dernier lui a posé plusieurs questions au sujet de son père.

Selon Amanda Huckle, le policier lui a dit que plusieurs agents ne seraient jamais d’accord si elle était embauchée et il l’a prévenu qu’il vaudrait mieux que son père n’assiste pas à la cérémonie durant laquelle les recrues prêtent serment. Elle dit avoir répété plusieurs fois que les rumeurs voulant que son père était présent lorsqu’elle a décroché son diplôme de police étaient fausses.

Dans une lettre qu’elle a envoyée plus tard à l'ancien chef Jean-Michel Blais, elle dit avoir assuré à M. McCoombs qu’elle ne ferait jamais quoi que ce soit qui pourrait compromettre son emploi. Selon sa correspondance, le service policier lui avait offert l’emploi malgré les réserves exprimées par l’inspecteur McCoombs et elle avait apposé sa signature pour accepter l’offre d’emploi.

Amanda Huckle a annoncé son départ au bureau du shérif et elle se préparait à entreprendre son nouvel emploi de policière.

Elle a reçu un coup de fil de Reid McCoombs le 21 novembre. Ce dernier lui a demandé s’il était vrai qu’elle avait donné son accord pour se porter garante de Glen Assoun. Elle a confirmé que c’était le cas. Un jour plus tard, elle a reçu la note l’informant que l’offre d’emploi était retirée.

Dans la correspondance obtenue par la Presse canadienne, Amanda Huckle implore Jean-Michel Blais de revoir la décision. Elle assure qu’elle n’a pas tenté de dissimuler quoi que ce soit. M. Blais a répondu que sa description de ses relations limitées avec son père et le fait qu’elle n’avait pas volontairement révélé son rôle dans le processus de cautionnement constituait une rupture de confiance qui rendait son embauche impossible.

Le professeur de droit et ancien directeur de la Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse, Wayne MacKay, conclut qu'Amanda Huckle a été injustement traitée. Photo : CBC

Le sort d’Amanda Huckle est complètement injuste , selon un ancien directeur de la Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse, Wayne MacKay, qui a lu la correspondance en question. Professeur émérite à l’école de droit de l’Université Dalhousie, il dit n’avoir vu aucune preuve de fausse déclaration de la part de Mme Huckle.

Selon lui, la question du cautionnement n’était pas pertinente pour son embauche comme policière. Il souligne qu’elle avait toutes les compétences requises pour cet emploi.

Amanda Huckle dit qu’elle a envisagé de porter plainte à la Commission des droits de la personne, mais qu’elle s’en est abstenue par peur que cela réduise ses chances de décrocher un emploi dans un autre service policier. Elle a donc tourné la page et repris son emploi de shérif, mais sans cesser de remettre en question sa décision de garder le silence.