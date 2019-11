Le transport scolaire et les cours annulés pour la journée à la CSLA et la CSH

Les chutes de neige forcent les commissions scolaires à annuler le transport scolaire et les cours pour la journée dans les écoles et les centres de la Commission scolaire du Lac-Abitibi et à l'école Beauvalois à Val-Paradis qui fait partie de la Commission scolaire de la Baie-James.

À la Commission scolaire Harricana, le service du transport scolaire et les cours sont suspendus pour la journée pour les élèves du préscolaire, primaire, secondaire et en formation professionnelle.

Les cours de la formation générale des adultes auront lieu comme d'habitude.

Les services de garde demeurent cependant ouverts dans les deux commissions scolaires.