Lors d'une présentation à Los Angeles, Elon Musk, le directeur général de Tesla, a précisé que ce Cybertruck serait commercialisé à partir de 39 900 $ US (environ 53 000 $ CA) et que la production devrait commencer fin 2021.

D'autres versions seront disponibles pour 49 900 et 69 900 $ US (soit 66 300 $ CA et 93 900 $ CA), cette dernière disposant d'une autonomie de plus de 800 km.

Nous avons besoin d'une énergie durable maintenant. Si nous n'avons pas de camionnette, nous ne pouvons pas y arriver. Les trois véhicules les plus vendus en Amérique sont des camionnettes. Pour arriver à une énergie durable, nous devons avoir une camionnette , a expliqué Elon Musk au sujet de cette arrivée de Tesla sur ce segment du marché.

Ce Cybertruck est censé être équipé de vitres blindées. Lors d'une démonstration, l'une d'elles s'est pourtant fissurée lorsqu'elle a été percutée par une bille métallique. Elon Musk a paru surpris, mais il a souligné que la vitre ne s'était pas complètement brisée.

Tesla dévoile sa première camionnette électrique aux lignes futuristes

Elon Musk avait auparavant indiqué sur Twitter que les lignes du Cybertruck avaient été particulièrement inspirées par la Lotus amphibie apparaissant dans L'Espion qui m'aimait, l'un des films de la saga James Bond sorti en salles dans les années 1970.

Le marché de la camionnette, véhicule dégageant des marges élevées, est dominé aux États-Unis par le F-150 de Ford, suivi de véhicules produits par General Motors et Fiat Chrysler Automobiles.