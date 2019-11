Première inauguration d'un édifice commercial d’envergure à Saint-Pierre-Jolys depuis 1996

Le village de Saint-Pierre-Jolys au sud de Winnipeg a inauguré jeudi un nouvel édifice qui accueillera un bureau de chiropraxie et un service d'optométrie.

Avec ses trois bureaux, c’est le premier édifice commercial d’envergure à être construit dans le village depuis plus de 20 ans.

C'est une journée très excitante , lance Lise Poirier-Weatherby, la propriétaire du nouvel édifice. Elle est ravie de voir le projet de son mari se concrétiser.

Ce dernier, Ben Weatherby, est chiropraticien. Depuis des années, il voulait avoir son propre local à Saint-Pierre-Jolys. Maintenant, il occupera l’un des trois bureaux. C'était toujours son rêve de voir se bâtir quelque chose comme ça pour le village , affirme la propriétaire.

Un autre des bureaux accueillera un cabinet d'optométrie. Avant, il n’en existait pas dans le village.

C'est un gros changement , dit Paule Peloquin, une résidente de Saint-Pierre-Jolys à la retraite. Elle se réjouit de ne plus avoir à aller jusqu'à Winnipeg pour ses lunettes.

Le troisième local de l'édifice est encore à louer. Photo : Radio-Canada / Chloé Dioré de Périgny

C'est fantastique, ça me dit que ma communauté grossit et je ne suis pas obligée de me rendre autre part pour les choses que je dois faire , ajoute-t-elle.

Le maire du village, Raymond Maynard, espère que ces nouveaux services inciteront davantage de personnes à venir s'installer dans sa communauté. Avec l'édifice, il y a une place pour une autre entreprise qui peut s'établir ici, on espère que ça va continuer à grandir , dit-il.

Il ajoute que le village est en train de mettre en œuvre un plan de développement résidentiel et commercial. Les habitants ont été invités à des consultations publiques la semaine dernière à ce sujet, et l’administration du village examine actuellement les opinions qu’ils ont exprimées.

Le troisième bureau du nouvel édifice est toujours à louer.

Avec les informations de Chloé Dioré de Périgny