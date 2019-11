Ressource Espace Famille : le ministre de la Famille ouvert à une aide d'urgence

Radio-Canada révélait jeudi que l'organisme du secteur Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge allait cesser ses activités en juin 2020 s'il n'obtenait pas de financement du gouvernement provincial.

On doit travailler pour régler la situation, je dirais que c'est un problème de fond, c'est plus qu'un problème ponctuel , affirme M. Lacombe. Il souligne que le programme de financement des organismes communautaires québécois est bancal et qu'il manque de critères d'admissibilité.

Les précédents gouvernements ont reconnu plusieurs organismes sans leur octroyer le financement, donc ça revient à leur dire vous avez une mission qui est noble, vous faites du bon travail, on vous reconnaît, mais on ne vous donne pas les ressources pour travailler.

Dès qu'il a constaté cette pratique au sein du ministère de la Famille, il a demandé qu'elle soit suspendue afin de s'assurer qu'aucun nouvel organisme ne soit reconnu avant que des critères de financement soient établis.

Ressource Espace Famille offre notamment de l'aide alimentaire, des activités pour la francisation des nouveaux arrivants et des ateliers pour briser l'isolement. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

On ne peut pas accorder de l'argent du gouvernement comme ça, même si la mission est importante, sans avoir des critères sur lesquels on doit se baser et on est en train de revoir ce programme-là de fond en comble.