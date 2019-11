Non, il n’y aura pas de suite pour le film Joker

Après le succès monstre du film Joker, qui a dépassé la barre du milliard de dollars américains en recettes, les ouï-dire allaient bon train quant à un deuxième film sur le supervilain.

Les espoirs de plusieurs fans ont atteint un sommet, hier, lorsque The Hollywood Reporter a affirmé que le studio Warner Bros. allait de l’avant avec une suite. Le média mentionnait notamment une rencontre entre le président de Warner Bros. et le réalisateur Todd Phillips à propos de possibles longs métrages portant sur les origines de plusieurs personnages de l’univers DC Comics.

Todd Phillips, qui a également contribué à l’écriture et à la production de Joker, affirme avoir déjà proposé à Warner Bros. une série de films au ton plus sombre axés sur certains personnages. Cette proposition a toutefois été faite au tout début de la production de Joker, il y a plus de deux ans, et a été rejetée par le studio.

Ce refus ne signifie toutefois pas qu’une suite est écartée. « C’est impossible de ne pas évoquer l’idée de faire une suite quand un film fait 1 milliard de dollars », a dit Todd Phillips à Indiewire.

La vérité à propos d’une suite à Joker, c’est que Joaquin et moi en avons parlé depuis la deuxième semaine de tournage. [...] Et nous en avons parlé lors de la tournée promotionnelle mondiale lors de soupers avec les dirigeants de Warner Bros. Mais aucun contrat n’a été signé, et Joaquin n’a pas été approché pour participer à une suite. Todd Phillips

Les fans du film devront donc prendre leur mal en patience.

Joker est toujours à l’affiche dans plusieurs cinémas au Canada.