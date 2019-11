Émission spéciale : la fièvre de l'immobilier

L'équipe de RDI économie vous propose une émission spéciale sur la surchauffe immobilière. Celle que vit Montréal sera-t-elle aussi grave que celle qui a fait exploser le coût des maisons et du logement à Vancouver et Toronto?

Voilà seulement une des nombreuses questions à laquelle on tente de répondre ici.

Émission spéciale RDI Économie sur la fièvre de l'immobilier

Pour ce faire, Gérald Fillion s’entretient avec cinq spécialistes : Francis Cortellino, économiste en immobilier à la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), Sébastien Lord, professeur agrégé à la Faculté de l’aménagement de l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal, Isabelle Naud, courtière immobilière chez RE/MAX AMBIANCE, Denis Doucet, directeur de la formation chez Multi-Prêts Hypothèques, et la notaire Yasmine Bensalem.

On se demande notamment si la surchauffe immobilière pourrait compromettre l’accès à la propriété à Montréal, ou encore quels critères devraient guider notre choix entre la banlieue et la ville. On aborde aussi la façon de vendre et d'acheter une propriété ainsi que tous les aspects reliés à l’hypothèque.

Bon visionnement!