Les hebdos de l'est ontarien résistent malgré la crise qui secoue les médias

Le président de la Compagnie d’édition André Paquette, Bertrand Castonguay, affirme avoir les reins assez solides, même si les revenus publicitaires de ses cinq journaux ont fondu au cours des dernières années et la rentabilité de l’entreprise en a pris un coup.

La business est plus difficile, mais on est toujours là. Et on va rester, ça, y'a pas de doute. Étant donné notre situation, la proximité du marché, on est dans nos milieux, nos communautés. C’est plus serré, c’est certain, mais on est encore là.

Bertrand Castonguay, président de la Compagnie d’édition André Paquette