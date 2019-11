Une employée du MTQ tombe dans un trou de 12 pieds au Témiscamingue

La pancarte installée à proximité du trou de 12 pieds de profondeur. L'employée devait s'en approcher pour mesurer la pancarte, non conforme aux règlements d'affichage. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Voulant mesurer une pancarte située sur un terrain privé à Moffet, elle a littéralement glissé dans ce qui semble être un ancien puits non sécurisé. Une plainte a été déposée à la Sûreté du Québec.

Retour sur les faits

11 octobre 2019, 15 h. L’employée du MTQ reçoit le mandat de vérifier une affiche installée en bordure de route à Moffet, car celle-ci n’est pas conforme aux règlements d’affichage du MTQ.

Le trou d'une profondeur de 12 pieds, situé dans un champ. Photo : Gracieuseté

En marchant vers la pancarte qui se trouvait dans un champ, elle chute d’une dizaine de pieds dans un trou carré, dont les côtés sont recouverts de béton. Vers le fond du trou se trouvait une tige de métal.

C’est une situation qui n’est pas normale, car il y avait un couvercle sur ce puits-là et il avait été enlevé. Il y avait du foin ou de la paille qui recouvrait l’ouverture. Ça ne laissait aucune chance à notre employée de voir qu’il y avait un puits de 12 pieds à proximité du panneau , explique le porte-parole du ministère des Transports en Abitibi-Témiscamingue, Luc Adam.

Une des blessures de la personne qui est tombée dans le trou. Photo : Gracieuseté

Les autorités avisées

En se poussant avec son dos et ses jambes, elle réussit à sortir par elle-même, malgré ses nombreuses blessures. Rapidement, le MTQ a été mis au fait de la situation.

La chute dans le trou a occasionné de nombreuses blessures, dont des blessures aux doigts. Photo : Gracieuseté

On l’a rapidement conduite à l’hôpital. L’employée s’en est tirée avec des ecchymoses et des éraflures et évidemment avec un choc psychologique , ajoute Luc Adam.

La femme qui est tombée dans le trou s'est blessée au coude et à de nombreux endroits sur le corps. Photo : Gracieuseté

Le ministère des Transports a fait un signalement à la Sûreté du Québec, qui nous confirme qu’une enquête est ouverte et que le dossier est entre les mains du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).