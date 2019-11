Vers plus de collaborations entre les organismes francophones albertains

Pour améliorer les services offerts aux francophones grâce à plus de collaborations, une entente a été signée ce mercredi entre la Francophonie Plurielle (FRAP-PASE) et l'Alliance Jeunesse-Famille de l'Alberta Society (AFJAS).

La directrice générale de la FRAP, Marie-Laure Polydore, et le directeur général de l'AJFAS, Luketa M'Pindou, ont apposé leur signature sur l'entente à Edmonton.

Le fruit d'un travail de quatre mois a pour but de faciliter la communication et la collaboration entre ces deux organismes servant la même clientèle : les nouveaux arrivants.

Le coordonnateur de projet à l'AJFAS, Robert Suraki Watum, a élaboré les détails de l'entente. Le gouvernement (provincial) veut qu'on travaille main dans la main avec les autres organismes , explique-t-il par téléphone.

Avec cette entente, on va pouvoir planifier nos activités en se consultant à l'avance et minimiser les dépenses , ajoute-t-il.

Alors que la FRAP-PASE offre un service d'accueil aux nouveaux arrivants, selon son site Internet, « l'AJFAS est un organisme francophone à but non lucratif qui œuvre dans les domaines de l’éducation et de la prévention du crime auprès des jeunes et des familles francophones d’origine immigrante de l’Alberta à travers des programmes de développement social ».