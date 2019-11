Capitales Médias : comment fonctionne une coop quand les employés sont propriétaires?

Depuis que les employés de Groupe Capitales Médias ont proposé de créer une coopérative, ce modèle plutôt rare dans l'industrie médiatique fait couler beaucoup d’encre. Le plan sur la table est complexe et inclut la création de plusieurs entités corporatives financées principalement par les employés. Un expert nous explique comment fonctionnent la gouvernance, le financement et le travail au quotidien lorsque tous les employés sont aussi propriétaires de l’entreprise.

Sébastien Girard est directeur régional à la Coopérative de développement régional du Québec. Dans les dernières semaines, en tant que responsable des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, il a accompagné les employés du Soleil à quelques occasions pour les aider à élaborer leur projet de coopérative locale.

Le modèle sur la table

Jonathan Lavoie : Commençons avec le modèle proposé par les employés de Capitales Médias. Ils ont l’intention de créer six coopératives, une pour chaque journal. Comment ça fonctionne?

Sébastien Girard : C’est plusieurs entités. Au niveau local, chaque quotidien aura sa propre coop qui va regrouper des membres travailleurs appuyés par des membres de soutien. Ce sont les membres travailleurs de chacun des quotidiens qui seront au centre du processus de gouvernance de la coopérative. À titre de membres, ils vont investir de l’argent et vont participer à la gouvernance selon les principes de fonctionnement coopératif, entre autres, un vote pour chaque membre. Ils vont pouvoir procéder à l’élection du conseil d’administration qui aura le mandat de prendre les décisions stratégiques pour chacune de ces coopératives.

JL : Et pour chapeauter tout ça, il y aura ce qu’on appelle une coopérative de coopératives qui permettra de réaliser certaines économies d’échelle. Quel sera le rôle de cette structure qui couvrira tout le Québec?

S.G. : Cette structure nationale, donc une 7e coopérative dont les membres seront chacune des coopératives régionales, aura le mandat d’offrir des services aux quotidiens. Ce sera aux membres de définir les services dont ils auront besoin, mais on peut facilement les concevoir ; services partagés, ventes, commercialisation, service informatique et technique. Puisque les quotidiens seront membres, ils vont aussi participer à la structure de gouvernance pour prendre les décisions stratégiques au sein de cette entité-là.

Le financement

J.L. : Le comité responsable du projet évalue qu’il faudra entre 19 et 21 millions de dollars pour le financer. D’où les fonds proviendront-ils?

S.G. : Comme n’importe quelle entreprise, la stratégie c’est d’avoir une mise de fonds. Ce sont les employés qui seront les principaux contributeurs, entre autres avec une retenue salariale, c’est ce qui est proposé. La particularité de la coopérative de solidarité, c’est que d’autres types de membres peuvent s’y joindre, des membres de soutien. Par la suite, la capitalisation provenant des membres peut servir d’effet de levier pour aller chercher du financement auprès de partenaires financiers institutionnels pour compléter le montage financier.

J.L. : Quand vous parlez de membres de soutien, qui d’autres que les employés pourraient contribuer au projet?

S.G. : Les lecteurs pourraient être des membres ciblés, mais on pourrait aller plus large également. Les partenaires commerciaux, ceux qui achètent de la publicité par exemple, les partenaires institutionnels, tous ceux qui veulent appuyer la mission de la coopérative pourraient être ciblés comme membres de soutien. C’est un modèle qui peut être très large et inclusif si c’est le souhait des parties prenantes, dans ce cas-ci, les travailleurs.

La loi et la gouvernance

J.L. : Vous avez déjà évoqué que dans une coopérative, chaque membre possède un droit de vote. Comment arrive-t-on à gérer une entreprise où tous les employés sont en partie propriétaires si, en plus, on a des membres de soutien qui ont aussi leur mot à dire?

S.G. : Dans la loi sur les coopératives, les membres de soutien sont limités à un tiers des sièges au conseil d’administration. Avec ce fonctionnement-là, chacune des catégories de membres va procéder à l’élection de représentants au conseil d’administration. Les travailleurs ayant l’assurance, de par la loi, d’avoir au moins les deux tiers des sièges, ce sont les travailleurs de la coopérative qui vont pouvoir s’assurer d’avoir un certain contrôle, entre guillemets, des décisions prises. Donc, malgré que chaque membre ait le droit de vote, l’ensemble des décisions stratégiques de la coopérative seront prises au conseil d’administration où les travailleurs seront majoritaires.

J.L. : Et au quotidien, est-ce qu’on comprend que les travailleurs, même s’ils sont propriétaires, restent dans des rôles préalablement définis?

S.G. : Au quotidien, on se retrouve avec deux réalités qui se côtoient. La première, c’est la réalité traditionnelle de n’importe quelle entreprise. On a des gens, qui sont des employés, qui occupent des postes avec des tâches à réaliser au jour le jour. Il y a par exemple des gens qui sont journalistes et on a des administrateurs, des gestionnaires, etc.

Le deuxième niveau, c'est le côté de la gouvernance. À certains moments clés, les gens vont mettre davantage un chapeau de membre et vont pouvoir procéder à l’élection de leurs représentants ou à la prise de décisions stratégiques qui concerne l’avenir de leur coopérative. Nous, on prône beaucoup la mise en place d’une gestion participative, des mécanismes qui permettent la concertation et la mobilisation des employés. En mettant ces mécanismes-là en place, ça nous assure de concilier les deux réalités et d’aller chercher tout l’avantage de la coop de travailleurs : un maximum de mobilisation et un maximum d’engagement des membres.

Ce serait un non-sens de dire aux employés d'un côté qu’ils sont propriétaires de l’entreprise et de l’autre côté de ne pas les consulter, où de les cantonner dans un rôle purement d’employé quand ils viennent travailler.

Risques et bénéfices pour les travailleurs

J.L. : Au fil des années, les travailleurs qui investiront une portion de leur salaire dans la coopérative débourseront des milliers, sinon des dizaines de milliers de dollars. Qu’arrive-t-il au moment où un membre décide de quitter la coopérative?

S.G. : Au moment où le membre quitte, il a le droit de réclamer l’argent investi au sein de la coopérative. Ceci dit, contrairement au modèle plus traditionnel d’entreprise à capital-actions, dans une coopérative les parts sont à valeur nominale. Elles ne fluctuent pas, donc l’argent investi au fil des années, quand le membre quitte et reprend son argent, le montant reste le même. Il n’y a pas de relation entre les parts et la valeur de l’entreprise, contrairement aux actions.

J.L. : Et dans l'éventualité d'une faillite, est-ce que les membres risquent de perdre leur investissement?

S.G. Cet argent-là est le moins garanti. Dans le cas d’une faillite, ce sont les créanciers qui ont des droits en premier. Les parts des membres, ce sera la dernière chose qui sera remboursée s’il reste de l’argent. Habituellement, quand il y a faillite, c’est une situation où il y a beaucoup de dettes, beaucoup de créanciers, donc habituellement, les membres ne seront malheureusement pas remboursés.

J.L. : En contrepartie des risques qui sont assumés par les membres, on imagine qu’ils peuvent aussi profiter des moments où l’entreprise va bien?

S.G. : Dans les bonnes années, il y a possibilité de se répartir les excédants sous forme de ristournes versées aux membres. C’est réparti soit au prorata du nombre d’heures travaillées, ou au prorata du salaire gagné. Il y a un choix de formule à faire. Au prorata des heures, ça lance le signal qu’on reconnaît la contribution de tout le monde à parts égales. Au prorata du salaire gagné, on vient reconnaître que certaines personnes qui gagnent un plus gros salaire ont des rôles plus stratégiques. C’est aussi possible de mélanger les deux formes de calculs.