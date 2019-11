Snapchat lance un filtre qui vous rajeunit et vous vieillit à votre guise

La fonctionnalité n’est pas sans rappeler l’infâme application russe FaceApp, qui avait fait fureur l’été dernier en nous faisant voir de quoi nous aurions l’air si nous étions d'un âge différent ou de l'autre sexe. La politique de confidentialité de FaceApp, qui permettait à son fabricant d’enregistrer les photos et leurs métadonnées ainsi que les informations personnelles des gens, avait suscité la controverse.

Time Machine est semblable à FaceApp, mais offre encore plus de possibilités de vieillissement et de rajeunissement à ses utilisateurs et utilisatrices grâce au curseur. On peut carrément se voir évoluer d’enfant à personne âgée en un clin d’œil, en glissant son doigt de gauche à droite sur l’écran.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Time Machine offre plusieurs possibilités de vieillissement et de rajeunissement à ses utilisateurs et utilisatrices grâce au curseur. Photo : Facebook (capture d'écran)

Fait à noter : Snap, l’entreprise derrière Snapchat, semble reconnaître que plusieurs des personnes qui se servent de son application pour ses fonctionnalités de réalité augmentée envoient leurs photos et vidéos modifiées à leurs pairs sur d’autres réseaux sociaux.

Dans sa publicité pour Time Machine, on voit un homme qui change d’apparence à quelques reprises en synchronisant son vieillissement et son rajeunissement avec les paroles d’une chanson. C’est le genre de contenu qui est plutôt commun sur TikTok, le réseau social de l’heure chez les jeunes.

Snap avait effectivement avoué au printemps que la plupart de ses sept à neuf millions de nouveaux utilisateurs et nouvelles utilisatrices avaient téléchargé l’application pour se servir de ses filtres de réalité augmentée. Son filtre de bébé était alors devenu viral, et tout porte à croire que l’entreprise souhaite que Time Machine connaisse un aussi grand succès.