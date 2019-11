Les Micmacs ont maintenant leur place entre les Acadiens et les Écossais à Campbellton

La structure métallique en forme de tipi se veut un symbole marquant le rapprochement entre les communautés de Campbellton et celle de Listuguj, situées de part et autre de la rivière Ristigouche.

Le monument a été érigé sur la promenade riveraine du boulevard du Saumon et trône au centre de deux autres installations commémoratives qui rappellent la présence acadienne et écossaise dans la région.

Il manquait quelque chose entre les deux autres monuments, affirme la mairesse de Campbellton, Stephanie Anglehart-Paulin. C’est nous qui sommes venus nous joindre à eux sur le territoire.

Mme Anglehart-Paulin explique avoir elle-même lancé le projet du monument, dès la première journée de son élection en 2016.

Ils vivent à l’heure de l’Atlantique comme nous, précise la mairesse, leurs enfants fréquentent la même école secondaire, on fait partie des mêmes clubs. Je ne pourrais pas imaginer notre communauté sans eux.

Le conseil municipal de Campbellton a laissé carte blanche aux Micmacs de Listuguj pour concevoir le design du monument ainsi que le texte qui y est apposé au centre.

L'affiche du monument est traduite en français, en micmac et en anglais et démontre que l'est du Canada est divisé en sept conseils tribaux micmacs.

Texte figurant sur l’affiche du monument :

Vous êtes situés sur le territoire traditionnel non cédé des Mi’gmaq de Gespe’gewa’gi : le 7e district du Mi’gma’gi. Les Micmacs sont ici depuis des temps immémoriaux et sont les gardiens de la terre depuis des générations. Au fil du temps, les Mi’gmaq ont tellement souffert et sont restés forts et résilients face à l'adversité. Tant que les rivières coulent, les animaux errent et le grand-père soleil est là : nous allons toujours vaincre pour protéger notre identité.