Le service sera offert tous les vendredis et samedis, du 29 novembre au 21 décembre.

Le coordonnateur pour l'Opération Nez rouge à Matane, Johan Rivallain, indique que l'équipe est toujours à la recherche d'une cinquantaine de bénévoles pour la saison 2019.

On a vraiment encore un manque criant de bénévoles, alors on appelle les gens, s'ils veulent nous rejoindre, ça va nous faire plaisir de les accueillir. Johan Rivallain, coordonnateur pour l'Opération Nez rouge à Matane

En 2018, 153 bénévoles avaient participé aux opérations.

Cette année, la campagne d'Opération Nez rouge se déroule sous le thème L’appel qui fait du chemin .