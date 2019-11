Il manque 33 médecins de famille sur la Côte-Nord

C’est ce qui a été expliqué mercredi soir lors de l’assemblée publique annuelle d’information du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord.

Le centre de santé y a fait un nouveau bilan de la pénurie de personnel à laquelle il est confronté.

Alors que 112 médecins travaillent pour le CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux alors qu’il en faudrait 145.

Pour l’ensemble des professions, le nombre de postes à pourvoir est en augmentation au CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux .

Toutefois, le directeur général du CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux de la Côte-Nord, Marc Fortin, affirme que pour la première fois, le nombre d’embauches est plus grand que le nombre de départs.

Avec les nouvelles façons de faire, on a reçu quand même plusieurs candidatures et on en a retenu plusieurs centaines. Donc aujourd’hui contrairement à l’an passé, au moment où je vous parle, on est en solde positif. Autrement il y a 89 personnes de plus qui sont arrivées que de départs qu’on a eus pour des retraites ou des gens qui sont partis travailler ailleurs , explique M. Fortin.

Le président-directeur général du CISSS de la Côte-Nord, Marc Fortin, en 2018. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Le CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux de la Côte-Nord emploie actuellement près de 3600 personnes. Récemment, 418 personnes ont été embauchées grâce à une campagne de recrutement local et international.

La commission Laurent critiquée

Par ailleurs, Marc Fortin est revenu sur le passage de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse.

M. Fortin a déploré certaines interventions des commissaires de la Commission Laurent.

La présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, Régine Laurent, lors d'une conférence de presse. Photo : Radio-Canada / Laurence Royer

Selon lui, les directrices du CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux de la Côte-Nord qui ont témoigné lors du passage de la commission à Sept-Îles ont trouvé certaines questions des commissaires difficiles et blessantes.

Elles ont trouvé difficile l’interrogatoire et ça heurtait quasiment leur volonté de bien faire ressortir la réalité de la Côte-Nord. Il y a eu comme une drôle de situation embarrassante et ça a créé un malaise chez nos deux directrices , explique-t-il.

Anne Tremblay, la directrice du programme jeunesse au CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux de la Côte-Nord et Marlène Gallagher, la directrice de la protection de la jeunesse de la Côte-Nord, avait témoigné devant la commission présidée par Régine Laurent.

Avec les informations de Laurence Royer