Roundup : poursuivre Bayer pour éviter à d’autres agriculteurs le même cauchemar

J’ai réussi à traverser cette épreuve et j’en suis reconnaissant. Alors peut-être que si j’ai survécu, c’est pour pouvoir raconter mon histoire , lance l'agriculteur de Moose Jaw, Garry Gadd, les larmes aux yeux.

Il y a quelques mois à peine, c’est de la colère qui l’habitait. L'homme de 63 ans est convaincu que le lymphome non Hodgkinien dont il est guéri aujourd'hui, a été causé par plus de 20 ans d’utilisation de l'herbicide Roundup.

Il peine toujours à concevoir qu’en 2019, Santé Canada ait renouvelé l’approbation du glyphosate, l’ingrédient actif du Roundup, pour une période de 15 ans, et ce, malgré la vive opposition de médecins et d’environnementalistes. Garry Gadd est convaincu qu’il doit faire sa part.

Je ne suis pas Santé Canada ! Je n’ai pas l’autorité de signer un avis disant “ ne respirez pas les vapeurs de ce produit ”. Mais ce que je peux faire, c’est exposer le point de vue d’un utilisateur et affirmer que quiconque a besoin d’utiliser ce pesticide doit prendre des précautions supplémentaires, explique l’homme à la carrure imposante.

Garry Gadd, 63 ans, doit vivre avec des problèmes cardiaques depuis un traitement de chimiothérapie qui l'a guéri d'un lymphome non Hodgkinien. Photo : Radio-Canada

Garry Gadd a grandi sur une ferme. Il fait partie de la troisième génération d’agriculteurs de sa famille. Il cultive du canola, du lin et du blé sur ses terres près de Moose Jaw, dans le sud-ouest de la Saskatchewan.

Ma mère dit que j’ai commencé à transporter le grain de la moissonneuse-batteuse quand j’avais 8 ans. Elle m’aidait à l'apporter jusqu’à la vrille et à verser le grain. Puis, je rapportais le camion sur le terrain pour que papa le remplisse , se souvient-il.

Son père, Ernie, est mort au printemps dernier, à 85 ans. Même à cet âge, il donnait toujours un coup de main à son fils et à ses petits-fils Eric et Brian, dans la ferme. Ces dernières années, cette aide était des plus précieuses, vu les problèmes de santé de Garry.

Un homme fort K.O.

C’est en 2014 que la vie de la famille Gadd a basculé. Après avoir mentionné à son médecin des douleurs au dos lors d’un rendez-vous de routine, Garry Gadd se voit obligé de passer plusieurs examens médicaux. Puis, c’est le diagnostic que personne ne veut entendre : il souffre d’un cancer qui attaque les ganglions et le système immunitaire, le lymphome non Hodgkinien.

S’en suit un traitement de chimiothérapie difficile qui laisse d’importantes séquelles.

La chimiothérapie a guéri le cancer, mais a causé des dommages irréversibles à mon cœur Garry Gadd, représentant d’une demande en autorisation d'action collective contre Bayer en Saskatchewan

Son coeur ne fonctionne plus qu’à environ 20 % de ses capacités ce qui donne à Garry l’impression de vivre dans le corps d’un vieillard.

Garry a toujours été un homme très, très fort physiquement. [...] On le taquinait souvent. Il était capable de soulever un camion et de faire une tonne d’autres choses fascinantes qui demandaient énormément de force , confie son épouse, Tami.

C’est difficile de voir quelqu’un qui était aussi dynamique, fort et habile, perdre ses capacités Tami Gadd, épouse de Garry Gadd

Aujourd’hui, Garry confie avoir de la difficulté à monter ou descendre un escalier. Il travaille toujours dans la ferme, mais son épouse et ses fils le surveillent de près.

Tami Gadd dit être inquiète de la santé de son mari, Garry Gadd. Photo : Radio-Canada

S’il va s’occuper de quelque chose dehors et qu’il prend du temps à revenir, je dis à mon fils Eric, qui habite toujours avec nous : “ tu devrais aller voir si ton père va bien ”. Parce qu’on ne sait jamais s’il est OK ou s’il s’est effondré ou quelque chose comme ça , raconte Tami Gadd.

C’est justement pour ses fils et pour tous les autres jeunes agriculteurs que le fermier de 63 ans a décidé d’aller de l’avant avec les démarches judiciaires. C’est d’ailleurs lui qui a contacté la firme d’avocats réginoise spécialisée en recours collectif, Merchant Law Group, en novembre 2018.

Nous avions déjà commencé à travailler sur le Roundup bon nombre d'années avant qu’il entre en contact avec nous , dit le directeur de la firme Merchant Law Group, Me Tony Merchant.

S’attaquer à une entreprise de cette taille comporte des risques importants. Donc nous prenions notre temps, mais les faits entourant le cas de Garry Gadd étaient si convaincants que nous avons décidé d’aller de l’avant. Me Tony Merchant, directeur Merchant Law Group

Gadd contre Bayer, David contre Goliath

Garry Gadd estime qu’il est dans son devoir de mettre en garde ses collègues agriculteurs contre les dangers potentiels du Roundup. Bien plus qu’un dédommagement monétaire, il souhaite que Bayer modifie son protocole de sécurité et oblige les utilisateurs du pesticide contenant du glyphosate à porter un masque afin d’éviter d’inhaler les vapeurs de ce produit chimique.

Le problème, c’est un manque de sécurité et l’absence d’avertissements. [...] M. Gadd représente un cas typique et convaincant de ce qui ne va pas dans la manière de commercialiser et de présenter le Roundup , fait valoir Me Merchant.

Bayer assure quant à elle que le glyphosate est sans danger.

Santé Canada n’a pas ménagé ses efforts pour effectuer l’examen et a une fois de plus conclu que le glyphosate est peu susceptible de présenter un risque de cancer chez l’humain , écrit la multinationale allemande par courriel.

Elle ajoute toutefois que son équipe compatit avec les plaignants, tout en affirmant que les herbicides à base de glyphosate ne sont pas la cause de leur maladie.

Nous entendons défendre vigoureusement nos produits. Le glyphosate a beaucoup été étudié par des scientifiques et autorités réglementaires du monde entier, et les résultats des recherches confirment qu’il n’est pas carcinogène. Bayer Canada

Gary Gadd se dit contraint d'utiliser le pesticide qu’il tient responsable de son cancer, mais assure avoir amorcé la complexe transition vers l’élimination complète de ce produit. D’ici là, il porte une combinaison et un masque lorsqu’il répand du Roundup sur ses terres au printemps, avant les semailles.