Messages d’alertes d’urgence en français : la balle est dans le camp du CRTC

Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, recommande une clarification des règlements du Conseil de la radiodiffusion et les télécommunications canadiennes (CRTC) pour obliger les diffuseurs à publier les messages du système national d’alertes au public (SNAP) dans les deux langues officielles.

Le SNAPsystème national d’alertes au public , mieux connu du grand public sous le nom d’En Alerte, est un service fédéral-provincial qui permet aux organismes de gestion des urgences partout au pays de diffuser leur message d’alerte. Ces messages concernent aussi bien les avis de tornade que les alertes Amber pour les disparitions.

Le système national d’alertes au public envoie des notifications lors de situation d’urgence. Photo : Sécurité publique Canada

Raymond Théberge a dévoilé lundi les conclusions de son enquête, lancée en 2018 après la réception de 60 plaintes contre CBC/Radio-Canada, Sécurité publique Canada, le CRTC Conseil de la radiodiffusion et les télécommunications canadiennes et Environnement et Changement climatique Canada (ECCC).

Dans le compte-rendu de son enquête, le commissaire conclut que les organismes provinciaux de gestion des urgences, comme l’Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan ou les différents ministères, ne sont pas obligés de publier leur message en français. La langue du message est de la responsabilité des provinces, selon la Loi constitutionnelle de 1867.

Cependant, le commissaire estime qu’il est important que la population reçoive les messages d’alerte dans les deux langues officielles.

Si le système a été conçu pour assurer la santé et la sécurité des Canadiens, les alertes devraient être transmises simultanément dans les deux langues officielles en tout temps, en tout lieu. Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles

Ainsi, il demande au CRTC Conseil de la radiodiffusion et les télécommunications canadiennes de clarifier dans les six prochains mois ses règles pour obliger les diffuseurs, tels que Radio-Canada, à publier leur message dans les deux langues à travers le pays.

Les francophones hors Québec, des citoyens de seconde zone?

Le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise, Denis Simard, estime que dans ce dossier, on n’a pas trouvé l’équité.

Le président de l'Assemblée communautaire fransaskoise, Denis Simard, comprend que la province n'est pas obligée de fournir le service en français, toutefois il estime que les francophones sont en droit de revendiquer ce service. Photo : Radio-Canada / Olivier Férapie

Selon lui, les francophones en milieu minoritaire, comme les Fransaskois, ne sont pas des citoyens à part égale . Il déplore qu’il y ait toujours un moyen de contrecarrer le devoir de servir en français.

Ce qui est frustrant, c’est qu'on doive porter plainte. Denis Simard, président de l’Assemblée communautaire fransaskoise.

Il se dit toutefois satisfait que le commissaire fasse la recommandation au CRTC Conseil de la radiodiffusion et les télécommunications canadiennes d’obliger la diffusion dans les deux langues officielles dans les six prochains mois. « Cela permettrait qu’il y ait une réponse très rapide si le CRTC Conseil de la radiodiffusion et les télécommunications canadiennes reconnaît que c’est un dossier d’importance. »