La CCN va déneiger deux nouveaux tronçons cyclables cet hiver

Les cyclistes auront accès cet hiver à deux nouvelles sections de sentier déneigé pour traverser la rivière entre Ottawa et Gatineau. La Commission de la capitale nationale (CCN) ajoute ainsi un kilomètre supplémentaire de piste cyclable au centre-ville.

La CCNCommission de la capitale nationale veillera au bon entretien des 620 mètres de piste cyclable sur le pont du Portage. La neige et la glace seront également enlevées sur les 400 mètres qui relient la rue Saint-Patrick au Musée des Beaux-Arts, à Ottawa.

La CCN va déneiger deux nouvelles sections de sentiers entre Ottawa et Gatineau (en rose). Photo : Commission de la capitale nationale (CCN)

Le but de ce projet pilote est d'améliorer la connectivité pour les cyclistes qui voyagent entre Ottawa et Gatineau, de répondre à la demande croissante du public et d'encourager les options de transport actif , a déclaré le premier dirigeant de la CCNCommission de la capitale nationale , Tobi Nussbaum.

Cette nouvelle a été accueillie avec joie par Action vélo Outaouais. Ces deux tronçons de pistes cyclables sont stratégiques pour les cyclistes qui traversent la rivière, selon le président de l'organisme.

Beaucoup de cyclistes prennent le pont Alexandra, qui était déneigé, mais devaient prendre le trottoir par la suite. Ça pouvait causer un peu de problèmes avec les piétons , a souligné Daniel Varin.

M. Varin souhaite maintenant que le tunnel emprunté l'été par les cyclistes pour accéder au pont du Portage soit également déneigé.

Je suis surpris, en fait, qu'ils n'aient pas annoncé ça, parce que ça s'arrimerait très bien au déneigement du pont. On va faire des demandes en ce sens. Ce n'est pas très long, c'est un 200 mètres qui serait fort apprécié , a-t-il précisé.