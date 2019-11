Votre concours est-il légal?

Une entreprise privée ne peut organiser un tirage moitié-moitié dans le but de faire des profits. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Lorsqu'on a un prix à gagner, sans contrepartie, si les personnes peuvent participer autant de fois qu'elles le veulent exemple en remplissant un coupon ou en donnant leur nom ou en achetant un bien ou quoi que ce soit, c'est ce qu'on appelle un concours publicitaire et dans ces cas-là, l'organisme ou l'entreprise devrait obtenir une licence ou un autorisation de la la Régie des alcools, des courses et des jeux pour faire ce concours , répond l'avocat spécialisé en représentation auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, Claude Roy.

L'autorisation doit être demandée lorsque le prix totalise plus de 100 $.

Un organisme ou une entreprise devrait obtenir une licence ou un autorisation de la la Régie des alcools, des courses et des jeux lorsque le prix d'un concours excède 100$. Photo : iStock

Les tirages moitié-moitié

Une entreprise privée ne peut organiser un tirage moitié-moitié dans le but de faire des profits, par exemple. Seuls les organismes à but non lucratif (OBNL) peuvent faire une demande pour organiser ce type de concours. Ils doivent répondre à différents critères stricts.

Il faut même que l’OBNL soit une société ou une personne qui poursuit des fins ou des œuvres charitables ou religieuses , précise Me Roy.

Qu'en est-il des équipes de hockey?

Dans ce type d'organisation, il y a souvent un organisme parallèle sans but lucratif qui chapeaute des activités ou qui chapeaute des éléments pour le bénéfice des joueurs ou du club, indique Me Roy. Même ce type d'organisme là ne pourrait pas se voir décerner un permis par la Régie des alcools, des courses et des jeux parce que ça viserait un groupe visé, ciblé et ce que la jurisprudence de la la Régie des alcools, des courses et des jeux est assez claire là-dessus, c'est que les bénéfices obtenus du moitié-moitié doivent être redirigé vers la collectivité.

Maître Claude Roy indique que les dispositions des règlements sont souvent méconnues de la population alors que des concours sont souvent organisés dans des salons de quilles et des arénas notamment.

La consommation d'alcool à la maison

On voit à l'occasion des individus qui décident de transformer leur sous-sol en lieu de festivités à 5 h 00 du matin lorsque les restaurants sont fermés et comme par hasard, il n'y a pas de vente d'alcool, mais il y a vente de services, il y a vente d'un droit d'entrée c'est totalement illégal , affirme Me Claude Roy.

La Régie des alcools, des courses et des jeux se réserve le droit de refuser ou de retirer une autorisation. Photo : iStock

Un permis est aussi obligatoire dans une salle communautaire.

C'est un formulaire qui est assez simple à remplir. Il y a deux types de permis. Si c'est vraiment familial et que vous louez la salle communautaire, vous allez demander un permis pour servir comme tel alors vous n'exigez pas de frais pour le service de l'alcool , soutient-il.

La Régie des alcools, des courses et des jeux se réserve le droit de refuser ou de révoquer l'autorisation. Des droits sont également exigés aux organisateurs.