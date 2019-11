Les étapes d'un rituel vaudou à Toronto

Dans le cadre de la série #connaistonvoisin, c'est en plein coeur de Toronto que la journaliste, Francesca Mérentié, nous fait découvrir les étapes d'un rituel vaudou chez le prêtre vaudou Pierre-Erick Joseph.

Selon Carline Zamar, d'origine haïtienne, on verra davantage de fierté pour la culture vaudou dans une ville comme Montréal. Elle ajoute qu'il y a une plus grande communauté haïtienne et beaucoup de leaders de cette communauté qui font une réflexion profonde sur l'héritage africain.

Parce que le groupe à Montréal est grand, il y a une sorte de retour aux sources. Appartenir à un groupe, c'est sécurisant. On peut s’afficher. Carline Zamar, directrice de la mobilisation et du développement communautaire du Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones

Il y a aussi beaucoup d'initiatives mises en place qui valorisent la culture vaudou à Montréal. Et toutes ces initiatives incitent à la fierté haïtienne, à la culture du vaudou ; explique Madame Zamar.

De son côté, le professeur Aimé Avolonto abonde dans le même sens.