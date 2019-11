La première fois que Matt Reichel a foulé le sol de la Corée du Nord, il y a dix ans, il était envahi d’un sentiment de fébrilité. « J’étais excité, mais prudent. À l'époque, c'était encore mystérieux pour moi », raconte le photographe vancouvérois. Il était loin de se douter qu'il deviendrait au fil du temps un acteur clé d'une certaine ouverture de ce pays solitaire sur le monde.

Fort de ses multiples séjours et des relations bâties au cours d’une décennie avec des citoyens et des agents du gouvernement, son organisme recrute aujourd’hui les joueurs potentiels.

C’est une véritable expérience sociale, un exercice de vulnérabilité , explique Matt Reichel, pour qui le projet vise, bien au-delà du hockey, à combler un fossé entre les deux peuples.

Matt Reichel et ses collègues ont eu l'idée d'organiser cette manifestation lors du tournage se déroulant sur quatre ans de « Closing the Gap », un documentaire sur l'équipe masculine de hockey de la Corée du Nord. Photo : Matt Reichel

Le hockey, un sport rustique et un peu étrange

Ceux qui désirent être du voyage pourront compter sur l'entraîneur François Lemay pour les accompagner. Le Québécois en sera à son troisième séjour dans ce pays isolé, qu'il décrit comme un voyage dans le temps, sur une autre planète .

Selon lui, en étant privé de la diffusion des matchs des ligues internationales, le hockey en Corée du Nord est resté figé dans le temps.

Le jeu n’a pas évolué depuis les années 1950. François Lemay, entraîneur

Le hockey n'étant pas considéré comme un sport d’élite comme le soccer ou le volleyball, il a tendance à être sous-financé, note M. Reichel. Il est plutôt perçu comme un vestige « rustique et un peu étrange » de l’époque soviétique.

Le hockey est un sport plutôt marginal en Corée du Nord. Photo : Matt Reichel

Les joueurs sont recrutés dans les zones rurales. Ils ne sont donc pas issus des familles riches de Pyongyang et n'ont pas reçu la même éducation qu'en milieu urbain. Ils n’ont pas de formation en langues étrangères et n’ont pas l’habitude de fréquenter des étrangers , rappelle M. Reichel.

Interactions privilégiées

C'est ce qui rend le projet aussi unique, selon M. Lemay. On mélange les joueurs, on provoque des interactions, même si on parle pas la même langue.

Nous voulons réunir les gens pour créer des liens, nous découvrir mutuellement sur la glace et en dehors. Matt Reichel, cofondateur d'Inertia Network

Matt Reichel est persuadé que cette approche « humaine » permet de découvrir un pan méconnu de cette société qui l'est tout autant.

La complicité des joueurs et leur camaraderie sont parmi les choses qui ont le plus marqué François Lemay lors de son séjour à Pyongyang comme entraîneur. Photo : Matt Reichel

La mise en œuvre de la manifestation sportive ne pourrait être possible sans les liens tissés lentement, au fil des ans, auprès du ministère des Sports et de l'Association masculine de hockey. Au début, c’était difficile de créer cette confiance, mais maintenant, nous pouvons créer des projets de plus en plus complexes.

Chaque nouvelle initiative est un plafond de verre qu’on doit briser. Matt Reichel, cofondateur d'Inertia Network

C’est d’ailleurs l’un des objectifs du programme. En démontrant qu'il peut rassembler des Coréens du Nord et des Occidentaux, sans que ce soit politique ou menaçant , Matt Reichel espère pouvoir mettre sur pied des initiatives futures qui seront encore plus ouvertes.

L’initiative visant à combler un fossé entre les deux cultures est l’œuvre d'un groupe de jeunes documentaristes vancouvérois. Photo : Matt Reichel

Le projet cherche précisément à se défaire des préjugés politiques pour laisser toute la place à l'être humain, selon M. Lemay. Les gens oublient qu’il y a 25 millions de Coréens qui sont des mères, des pères, des amis.

Il n'y a pas une journée qui passe sans que je pense aux gens que j’ai rencontrés là-bas. François Lemay

Briser certains préjugés

Matt Reichel a traversé la frontière nord-coréenne à plus de 60 reprises. Que les Nord-Coréens subissent un lavage de cerveau ou que le pays soit une prison géante, c’est vraiment faux , assure-t-il.

Il reconnaît que la vie est difficile dans ce pays autoritaire aux droits et libertés individuelles quasi inexistants. Il tient cependant à briser certains préjugés, notamment sur le danger potentiel pour les étrangers de faire l'objet d'arrestations arbitraires. Tant que vous êtes prêt à respecter certaines règles, qui sont plutôt simples, il n'y a aucun danger , plaide-t-il.

Les deux voyages de François Lemay en Corée du Nord l'ont « profondément changé » en lui donnant de toutes nouvelles perspectives. Photo : Matt Reichel

C’est strict, très rigide, mais ce n’est pas cet endroit horrible que les médias aiment décrire. Matt Reichel, cofondateur d'Inertia Network

Le cas de l'étudiant américain Otto Warmbier, mort après 17 mois de détention dans le pays pour avoir volé une affiche de propagande a fait le tour du monde. Il faut savoir que l'État est moins vu comme une idéologie politique qu'un dogme pseudo-religieux , dit Matt Reichel.

Les voyages répétés de François Lemay en Corée du Nord en font par ailleurs sourciller plusieurs. Les gens ont des opinions sur tout, mais tant que tu ne vas pas voir par toi-même, tu n’as aucune idée. Aucune idée , répète-t-il.

Les gens aiment juger et critiquer. C’est frustrant, mais tu penses à tout ce que l'expérience t'apporte et tu t’en remets vite. François Lemay, entraîneur

Des joueurs de hockey nord-coréens. Photo : Matt Reichel

La perception des Nord-Coréens envers les Canadiens, elle, semble plutôt neutre. Ils peuvent nous trouver sur une carte du monde, mais il s’agit bien souvent de la limite de leurs connaissances , dit Matt Reichel.

Il revient donc aux Canadiens d'influencer cette perception, grâce aux contacts humains, croit-il. Elle sera issue de nos interactions avec les gens, la manière dont nous les traitons.