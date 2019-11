Les marchés de Noël près de chez vous

Marché de Noël allemand

Le marché de Noël allemand du 22 novembre au 23 décembre Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Ça vous dit de célébrer les Fêtes à l'allemande? Au cœur du Vieux-Québec, la communauté allemande vous invite dans une ambiance festive et chaleureuse. Des activités pour toute la famille sont organisées comme des ateliers de bricolage, de magie, et même de fabrication de marionnettes pour les tout-petits. Pour les plus grands, des soirées festives le jeudi et des soirées de jeux de société animées.

Du 22 novembre au 23 décembre

Marché de Noël du Musée de la civilisation

Le 4e Marché de Noël du Musée de la civilisation du 22 au 24 novembre Photo : marie-josée marcotte - icône / Marie-Josée Marcotte - Icône

Le grand hall du Musée de la civilisation se transforme en marché de Noël le temps d'une fin de semaine. Plus de 30 artisans et créateurs québécois sont rassemblés pour l'occasion. Cette année la designer Manon Leblanc, le sommelier Philippe Lapeyrie et le chef Arnaud Marchand participent aux festivités. Le Musée s'associe avec la Maison des métiers d'arts de Québec, l'Institut québécois d'ébénisterie, l'École nationale de lutherie et recevoir les artistes de la relève.

Du 22 au 24 novembre

Marché de Noël de Baie-Saint-Paul

Le marché de Noël de Baie-Saint-Paul les 29, 30 novembre et 1er décembre ainsi que les 6, 7 et 8 décembre 2019 Photo : Marché de Noël de Baie-Saint-Paul

Cette année le marché de Noël de Baie-Saint-Paul se passe à différents endroits de la ville. Un total de 25 cabanes de bois seront installées dans le stationnement de l'église, des activités ont aussi lieu à l'hôtel Le Germain et à la halte gourmande Les Moulins La Fayette. La rue Saint-Jean-Baptiste devient piétonnière pour l'occasion. À noter que le train de Charlevoix offre un train thématique et animé en lien avec le marché.

Les 29, 30 novembre et 1er décembre ainsi que du 6 au 8 décembre

Marché de Noël à Cap-Santé

Marché du Noël d'Antan à Cap-Santé du 29 novembre au 1er décembre Photo : Marché du Noël d'antan à Cap-Santé

Le marché du Noël de Cap-Santé a lieu à la Place de l'église où sont rassemblés plus de 70 artisans. Le lancement des festivités se fait avec l'arrivée de saint Nicolas, l'illumination du grand sapin et le spectacle de marionnette Marimba et les songes de Noël. Pour l'occasion, l'exposition Crèches d'ici et d'ailleurs normalement présentée à la bibliothèque Gabrielle-Roy déménage dans l'église de Cap-Santé.

Du 29 novembre au 1er décembre

Grand Marché de Noël

Le Grand Marché de Noël du 21 novembre au 31 décembre Photo : Le Grand Marché

Le Grand Marché se met lui aussi en mode Noël! Lors de la fin de semaine de lancement, les enfants sont invités à rendre visite au père Noël dans l'Espace famille. Pendant toute la durée du marché de Noël le public est convié à vivre les traditions à travers des ateliers culinaires et la rencontre de personnages des années 50.

Du 21 novembre au 31 décembre

Marché de Noël de Stoneham-et-Tewkesbury

Marché de Noël de Stoneham-et-Tewkesbury du 6 au 8 et du 13 au 15 décembre Photo : Marché de Noël de Stoneham-et-Tewkesbury

C'est à la Grange du Presbytère que le marché de Noël de Stoneham-et-Tewkesbury acceuille plus de 40 producteurs, artistes et artisans. Lors des deux fins de semaines de festivités, les familles sont invitées à participer aux différentes activités telles que les animations ambulantes, les spectacles ou encore des ateliers créatifs. Les soirées festives sont la grande nouveauté du marché; des spectacles sont prévus tous les vendredis et samedis soir.

Du 6 au 8 décembre et du 13 au 15 décembre

Marché de Noël de Deschambault-Grondines

Le marché de Noël Deschambault-Grondines les 14 et décembre Photo : Le marché de Noël Deschambault-Grondines

Le marché de No¸ël de la municipalité de Deschambault-Grondines se déroule cette année sur une fin de semaine complète avec plus de 35 exposants au cœur du village, sur la Rue de l'Église et dans le Vieux Presbytère de Deschambault. Parmi les activités, un concours du meilleur biscuit des Fêtes, la course du père Noël et des démonstrations de forgerie et de la sculpture sur bois.

Les 14 et 15 décembre