Jusqu'à 25 cm de neige attendus en Abitibi

Il pourrait tomber jusqu’à 25 centimètres sur certains secteurs de l’Abitibi d'ici vendredi soir.

Dans la journée de jeudi, Environnement Canada prévoit 5 centimètres de neige.

Ça va s'intensifier. Au courant de la nuit, on peut aller chercher un autre 15 centimètres. On parle peut-être d'une vingtaine de centimètres dans le sud, dans le coeur de l'Abitibi et on va avoir un mélange avec de la pluie peut-être pour les gens un petit peu plus au sud, mais pas de la pluie verglaçante, vraiment de la pluie parce qu'on va flirter si on veut avec le zéro degré Celcius , explique le météorologue Simon Legault.

Il s'attend à de la poudrerie pour la journée de vendredi. La visibilité pourrait être réduite.