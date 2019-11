Un balado pour les parents francophones produit à Coquitlam en Colombie-Britannique

Comme l'a constaté l'hygiéniste dentaire pendant son congé de maternité : « Les mamans se sentent seules, et il y a beaucoup de mamans qui vivent de l'anxiété ». C'est la raison pour laquelle elle a voulu provoquer des rencontres chez elle.

Geneviève Kyle Lefebvre a aussi compris qu'elle devait continuer à rassembler ces femmes. « On se disait : on s'est tellement aidées, il faut faire quelque chose », se souvient-elle. Le balado en anglais Parent Talk est né.

C'est sûr que j'ai un petit accent en anglais, on ne se le cache pas. On m'a souvent demandé pourquoi je ne fais pas un podcast en français pour aider les parents, surtout les parents francophones de la Colombie-Britannique. Geneviève Kyle Lefebvre

Geneviève Kyle Lefebvre présente ses deux enfants Nathan et Alexandre sur la page web lesparentsparlent.ca Photo : fournie par Geneviève Kyle Lefebvre

La version francophone Les parents parlent est née cette année, plus d'un an et demi après la version anglophone. Elle y traite de nombreux sujets, de la séparation des parents au trouble de l'autisme en passant par la dépression post-partum et l'otite chez l'enfant.

La mère de deux jeunes garçons est fière de présenter un balado actuel. « C'est de l'information de 2019-2020, c'est d'aujourd'hui, donc j'apprends tous les jours », confie-t-elle.

Difficulté de trouver des experts en français

Pour ses premiers épisodes, l'animatrice s'est rendue dans la région de Montréal au Québec pour interviewer des experts, mais voudrait parler à des gens d'ici. Elle reçoit des échos de la communauté francophone. « On m'en demande tout le temps plus », se réjouit-elle.

Elle lance même l'appel à des parents francophones d'ici : « venez me rencontrer! »

Le projet de Geneviève Kyle Lefebvre prendra bientôt de l'ampleur parce qu'elle a appris récemment que ses deux versions de balado seraient hébergées sur la plateforme de réseautage Social.mom.