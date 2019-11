Coldplay cesse ses tournées pour préserver la planète

Le groupe, mené par le chanteur Chris Martin, souhaite prendre un an ou deux pour travailler à réduire l’impact écologique de ses tournées avant de repartir sur les routes et dans les airs.

Notre prochaine tournée sera la meilleure version possible d’une telle tournée sur le plan environnemental , a déclaré Chris Martin à BBC News.

Nous serions déçus si [notre prochaine tournée] n’est pas neutre en carbone. Chris Martin

Le plus difficile, ce sont les trajets en avion. Mais, par exemple, on rêve de donner un concert sans plastique et largement alimenté par l’énergie solaire , a-t-il expliqué.

De 2016 à 2017, lors de sa dernière tournée, baptisée A Head Full of Dreams Tour, Coldplay a donné 122 concerts dans le monde.

Nous avons effectué beaucoup de grosses tournées jusqu’à présent. Comment renverser cela pour qu’il ne s’agisse plus seulement de prendre, mais aussi de donner? , a-t-il ajouté.

Un double concert en Jordanie

Plutôt que de passer des mois à parcourir le monde pour promouvoir l’album Everyday Life, le groupe de pop a décidé de se produire deux fois, vendredi, à Amman, en Jordanie.

Nous avons choisi un endroit [entre l'Orient et l'Occident], où nous ne jouons pas habituellement , a dit Chris Martin.

Le nouvel album étant composé de deux parties, Sunrise et Sunset, Coldplay donnera deux concerts, l’un au lever du jour et l’autre au coucher du soleil. Les deux prestations seront diffusées gratuitement sur YouTube.

D'autres artistes se mobilisent pour la planète

Les membres de Coldplay ne sont pas les seuls artistes à se préoccuper de l'environnement. Au Québec, le groupe Qualité Motel a troqué sa camionnette pour un voilier lors d'une mini tournée.

Quant aux Cowboys Fringants, ils ont lancé Artistes pour le climat, une initiative qui vise à planter des arbres pour regarnir les forêts du Québec.