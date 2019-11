Le président d'Israël donne trois semaines aux députés pour proposer un nouveau PM

Le président israélien Reuven Rivlin a appelé jeudi les parlementaires à désigner un nouveau candidat au poste de premier ministre, Benyamin Nétanyahou puis Benny Gantz ayant échoué dans leur tentative de former une coalition.

C'est une période sombre et âpre dans les annales de l'État d'Israël , a-t-il dit après avoir officialisé l'échec de Benny Gantz.

L'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne qui dirige le parti centriste Bleu-blanc avait jusqu'à mercredi minuit pour conclure ses tractations. Il n'y est pas parvenu, comme avant lui le chef du Likoud et premier ministre sortant Benyamin Nétanyahou, qui a jeté l'éponge dans sa quête d'un cinquième mandat.

En vertu de la loi, les 120 députés de la Knesset disposent à présent d'un délai de 21 jours au cours duquel ils peuvent désigner le candidat de leur choix parmi leurs pairs.

Un nouveau scrutin dans trois mois?

À défaut, de nouvelles élections législatives seront automatiquement organisées dans les 90 jours.

Il s'agirait du troisième scrutin en l'espace d'un an, après les législatives non concluantes du 9 avril et du 17 septembre.

Dans les 21 jours à venir, il n'y aura plus ni bloc ni parti , a précisé le président Rivlin. Chacun d'entre vous devra regarder sa conscience et répondre à une seule question : quel est mon devoir envers l'État d'Israël?

Mais vu l'émiettement des forces politiques représentées à la Knesset, il semble peu probable qu'Israël puisse faire l'économie d'un retour aux urnes.