Voici quoi faire comme activités pendant la Coupe Grey

1. La stratosphère d'Atco

Ce grand dôme gonflable de 18 mètres de haut offre des projections vidéo en 360 degrés à l'intérieur et à l'extérieur. Il est situé au cœur du festival de rue qui se déroule au Stampede park.

« Les projections montrent l’histoire de la Coupe Grey. Les meilleurs moments de vieilles parties et de la Ville de Calgary », explique Kyle Cyr, le directeur de l’expérience pour les festivités de la Coupe Grey.

L’intérieur du dôme sera réservé aux événements privés jeudi, vendredi et samedi, mais les projections extérieures seront visibles par tous.

Il s’agit de la deuxième fois que le dôme est installé au Canada. La première fois était lors des Jeux olympiques de 2010 à Vancouver. L’activité est gratuite.

2. Festival de rue Nissan TITAN

Le festival de rue est un autre incontournable sur le site.

Ouvert de 9 h 30 à 21 h 30, toutes les activités y sont gratuites. Il y a de tout pour tous les goûts avec de l’animation de rue, des spectacles de musique et une grande glissoire pour les enfants. « C’est un festival extérieur, il y a beaucoup de choses à faire », souligne Kyle Cyr.

Une des activités de la Coupe Grey est la grande glissoire qui amuse les petits et les grands. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

La scène en plein air TD accueillera une série de concerts. Jocelyn Alice et Mariya Stoke sont prévues jeudi, JJ Shiplett et The Dudes vendredi et Mocking Shadows et Michael Bernard Fitzgerald samedi.

Les activités se terminent tous les soirs avec des feux d’artifice.

3. Les fêtes de la Coupe Grey

Lancées en 2001 à Montréal, les fêtes de la Coupe Grey sont l’occasion de célébrer en soirée avec les partisans. Chaque équipe de la ligue de football organisera des événements distincts, qui auront tous lieu dans le même édifice du centre BMO.

« Tous les gens sont là tard dans la soirée et ça donne l’occasion aux partisans de faire partie de la famille de l’équipe », dit Kyle Cyr en ajoutant que les Eskimos et les Stampeders ont des fêtes tous les soirs et que celles-ci promettent d’être parmi les plus fréquentées.

Plus de 30 000 billets ont déjà été vendus pour la rencontre. Photo : Radio-Canada

4. Un premier rodéo

Calgary oblige, les festivités de la Coupe Grey font place au rodéo cette année. Neufs hommes s'affronteront lors de la compétition de samedi soir. Le chanteur country George Canyon fera aussi un spectacle. Les billets sont tous vendus.

5. Des crêpes!

Une autre tradition bien calgarienne sera également au rendez-vous, avec les déjeuners du Stampede. De jeudi à samedi, un petit-déjeuner gratuit sera servi entre 9 h 30 et 11 h 30 sur le site du Stampede.