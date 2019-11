Une toile de Picasso vendue 9,1 M $ aux enchères à Toronto

Une toile de Pablo Picasso qui a été mise aux enchères à Toronto mercredi soir a été octroyée pour 9,1 millions de dollars, la somme la plus élevée jusqu'ici dans des enchères au Canada pour une oeuvre d'un artiste étranger.

La maison torontoise Heffel avait évalué le prix de vente de cette huile sur toile à entre 8 et 10 millions de dollars canadiens.

Datée du 13 juin 1941, Femme au chapeau présente le portrait d’une jeune femme assise, portant un chapeau, dans le style cubiste pour lequel est reconnu l’artiste.

Il s'agit d'une représentation de la photographe Dora Maar, qui, durant sa relation avec Picasso, a été le sujet principal de sa série Femme qui pleure.

Parmi les autres pièces mises en vente lors des enchères, on retrouvait notamment un portrait de Marilyn Monroe par Andy Warhol, des oeuvres d'artistes autochtones canadiens comme Norval Morriseau et Daphne Odjig, ainsi que des tableaux et des aquarelles d'Emily Carr, l'une des figures de proue féminines de la peinture canadienne.

Street, Alert Bay, la première toile majeure d'Emily Carr offerte sur le marché depuis de nombreuses années a été vendue pour 2,4 millions $. Elle illustre une scène d'un village d'une Première Nation de la Colombie-Britannique peinte par l'artiste en 1912 peu après son retour d'un séjour en France.

Cinq oeuvres du Québécois Jean Paul Riopelle, qui avait fracassé un record de vente lors d'enchères en 2017, ont été offertes aux enchères mercredi soir, dont Composition/sans titre, une toile réalisée en 1955.