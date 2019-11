Un conducteur fonce dans le mur d’une caisse populaire à Fredericton

Le véhicule s’est encastré dans le mur de l’institution financière, située rue Hughes, dans le quartier nord de Fredericton.

Des salles de bains ont subi des dommages ainsi que d’autres pièces de l’établissement.

La Force policière de Fredericton précise, dans un communiqué, que la camionnette, une Dodge Ram, avait été signalée volée plus tôt dans la journée à Moncton.

Des policiers ont tenté de l'intercepter dans le quartier Fulton Heights, à Fredericton, mais le véhicule s'est engagé dans un sentier de randonnée pour tenter de leur échapper.

Les policiers ont abandonné la poursuite pour éviter de mettre en danger des citoyens et quelques minutes plus tard, une collision s'est produite sur la rue Cliffe, non loin de la caisse populaire. Un conducteur y a subi des blessures mineures.

La camionnette a poursuivi sa course et s'est encastrée quelques instants plus tard dans le mur de la Progressive Credit Union, rue Hughes.

L’homme arrêté sur les lieux a été mené à l’hôpital pour y recevoir des soins.

La force policière poursuit son enquête sur les circonstances de ces incidents.

Avec des renseignements d'Elizabeth Fraser, CBC