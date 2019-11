Les Fermes Lufa prolifèrent

L'entreprise a annoncé jeudi matin par voie de communiqué la construction d'une quatrième serre commerciale sur toit à Montréal. En fait, les travaux seraient commencés depuis septembre.

La ferme mesurera 163 800 pieds carrés, ou l'équivalent de trois terrains de football , écrit la compagnie, précisant que la construction devrait être terminée en mars 2020.

Avec cette ferme urbaine, nous pourrons doubler nos capacités de production de légumes, ce qui permettra d'alimenter 2 % de l'île de Montréal avec nos légumes frais. Mohamed Hage, cofondateur et PDG des Fermes Lufa

Les nouvelles installations serviront notamment à faire pousser des aubergines ainsi qu'une dizaine de variétés de tomates. Les pertes seront limitées au maximum, indique-t-on, grâce à des systèmes de captation de l'eau de pluie et de compostage interne.

Il s'agira de la plus grande ferme sur toit au monde , avance la compagnie. Un projet en cours à Québec prévoit pourtant la construction d'une ferme sur toit de trois hectares, soit plus de 320 000 pieds carrés, dans le nouvel Espace innovation Chauveau, un parc industriel en construction dans la Vieille Capitale.

Les Fermes Lufa ont vu le jour en 2009. Depuis, l'entreprise est devenue une pionnière dans le monde de l'agriculture urbaine en offrant un service de livraison de paniers 12 mois sur 12. Ses produits alimentaires sont offerts dans plusieurs régions du Québec, de l'Outaouais à la Capitale-Nationale, en passant par le Grand Montréal, où se concentre l'essentiel de ses activités.

L'entreprise cultive ses propres légumes, ce qui représente environ 25 % des produits qu'elle distribue, a indiqué son PDG Mohamed Hage à l'émission Tout un matin, jeudi. La balance (lait, œufs, viande, etc.) est offerte grâce à la collaboration de fournisseurs partenaires .

M. Hage affirme que sa compagnie privilégie l'installation de serres sur des toits préexistants, car elles lui permettent d'être près des consommateurs, ce qui réduit d'autant ses frais de livraison. Mais il invoque aussi une autre raison.

Dans une ville froide comme Montréal, les économies de chaleur, l'économie d'énergie est très significative , explique-t-il. Nous, on reçoit toute l'énergie que l'immeuble utilise pour se chauffer, et on vient isoler l'immeuble. Alors les avantages énergétiques sont immenses.

La location du toit aux Fermes Lufa permet en outre aux propriétaires d'immeuble d'engranger des revenus supplémentaires, ajoute M. Hage.

Travaux en cours

La nouvelle ferme sera construite sur le toit du 3075, boulevard Thimens, un bâtiment industriel situé en face de la Place Vertu, dans l'arrondissement de Saint-Laurent.

Sa superficie sera plus grande que celle des trois autres serres combinées de la compagnie, précise M. Hage, qui n'a toutefois pas dévoilé le montant qui a été investi dans l'aventure.

Les travaux sont déjà amorcés dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Photo : Les Fermes Lufa

La première serre des Fermes Lufa a été construite en 2011 dans le secteur montréalais d'Ahuntsic. Les autres installations de la compagnie sont situées dans l'arrondissement d'Anjou et à Laval.