Saint-Jean s’attaque au commerce illégal de cannabis

Dans une lettre adressée au commerce Giggles Gaming Cafe et obtenue par CBCCanadian Broadcasting Corporation , les autorités indiquent que le 102, rue Union sert à des activités illégales. Les policiers croient que le café vend illégalement du cannabis.

La lettre datée du 14 novembre accorde deux semaines au café pour cesser de vendre du cannabis. Sinon, la Force policière entend saisir la propriété en vertu de la Loi sur la confiscation civile.

En vertu de cette loi, quand les policiers soupçonnent qu’une propriété sert à des fins illégales, ils peuvent demander le consentement du procureur général pour la saisir, la fermer et la mettre à vendre.

Le processus peut commencer avec de simples soupçons. C’est alors aux propriétaires de prouver qu’il ne se déroule aucune activité illégale ou qu’elles se déroulaient complètement à leur insu.

Plusieurs commerces à Saint-Jean ont reçu la lettre d’avertissement, selon le porte-parole de la Force policière, Jim Hennessy, mais il ne précise pas combien.

Les policiers ont fait des perquisitions dans six points de vente de cannabis médicinal durant l’hiver 2017 et porté des accusations contre 12 personnes, y compris des propriétaires et employés de King Canna. Plusieurs succursales de King Canna sont toujours ouvertes au Nouveau-Brunswick.

L’avocat John Barry affirme que c’est la première fois qu’il voit la Loi sur la confiscation civile servir en matière de cannabis. C’est une bonne idée, selon lui.

Les policiers de Saint-Jean sont des chefs de file en ce domaine au Nouveau-Brunswick, estime Me Barry. Leur stratégie, explique-t-il, peut être efficace pour lutter contre le marché gris du cannabis. Il s'attend à ce plusieurs propriétaires d'édifices commerciaux expulsent leurs locataires qui y exploitent un magasin illégal de cannabis.

Au Nouveau-Brunswick, la Loi sur la réglementation du cannabis interdit à quiconque, à l'exception des succursales de Cannabis NB, d'exploiter un magasin qui vend du cannabis, de distribuer du cannabis ou de vendre du cannabis. Le gouvernement a récemment lancé un appel d’offres pour la privatisation de ces activités, mais cela n’a pas changé la loi.

