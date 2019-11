Légère augmentation des tarifs à la STTR en 2020

L'annonce en a été faite par le conseil d’administration de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) mercredi soir, lors d’une rencontre publique.

La STTR affirme s’être basée sur l’indice des prix à la consommation pour déterminer la hausse du prix des billets.

Ce sont des augmentations qui sont bien raisonnables et on n’a pas le choix:si on n’augmente cette année, l’année prochaine on va être obligé quasiment de doubler , a déclaré le conseiller municipal du district de Châteaudun, Luc Tremblay, qui est président du conseil d’administration de la STTR.

Il ajoute que la plupart des dépenses, comme l’essence et l’entretien des autobus, coûtent plus cher. Si on ne veut pas diminuer les services, on n’a pas le choix d’augmenter [les tarifs] , affirme Luc Tremblay.

Pas d’augmentation pour les 65 ans et plus

Le coût de la carte mensuelle pour les 65 ans et plus ne va pas augmenter en 2020.

Le conseil d’administration voulait donner un répit à cette clientèle, alors que la STTR prend de plus en plus le virage numérique, sans compter les changements apportés au réseau depuis juillet.

On sait que les 65 ans et plus sont moins agiles avec les téléphones intelligents, alors pour compenser le désagrément qu’ils peuvent avoir le C.A a décidé de ne pas augmenter le tarif pour les 65 ans et plus , explique Luc Tremblay.

Par ailleurs, le président du C.A. a confirmé mercredi soir que les plus récentes modifications annoncées au réseau seront mise en place dès le 5 janvier 2020. La date d'entrée en vigueur de certains ajustements n'avait pas encore été annoncés.

Plus d’argent de la Ville pour la STTR

Le conseiller municipal Luc Tremblay a par ailleurs déclaré que le montant que la Ville verse à la STTR va augmenter.

Je peux vous assurer qu’il y a une bonification qui va avoir lieu pour 2020, a déclaré Luc Tremblay.

Il n’a pas voulu révéler l’ampleur de la hausse, puisque le budget de la Ville n’est pas encore adopté officiellement.