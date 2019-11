Les entrepreneurs francophones célébrés à Winnipeg

Notre intention et notre désir avec ces prix, c’est de souligner l’importance que ces gens-là apportent à la communauté francophone. Nous souhaitons célébrer ces gens-là, qui réussissent à créer une entreprise dont le travail est fait en français , a déclaré Philippe Richer, président de la Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface ( CCSFBChambre de Commerce francophone de Saint-Boniface ).

Prix jeunesse en innovation

Le Prix jeunesse en innovation a été remis à Josianne Barnabé et Kailey Lego, créatrices d’Educalme, un outil en ligne destiné pour aider les enseignants à adopter des méthodes d’éducation basées sur le principe de pleine conscience.

Pour les deux enseignantes, cette reconnaissance leur démontre qu’elles peuvent compter sur le soutien de la communauté dont elles font partie.

Ce prix leur donne aussi une certaine visibilité. Cela nous aide vraiment à montrer que c’est une vraie entreprise. Cela nous donne un peu d’appui dans les yeux d’école pour voir que ce qu’on fait est valable , explique Kailey Lefko.

Prix de distinction

Le Prix de distinction a été remis à l’entreprise Parenty-Reitmeier, spécialisée dans les services de traduction. Ce n’est pas la première distinction que reçoit cette entreprise créée par Jean-Pierre Parenty il y a près de 30 ans.

Les efforts des entrepreneurs francophones salués

C'est toutefois le premier prix reçu d’un organisme francophone. Ça fait toujours bien d’être reconnu par ses pairs. Et c’est ce qu’il se passe aujourd’hui. Les gens avec qui on travaille, on joue, on danse, ce sont nos pairs et c’est eux qui nous ont reconnus aujourd'hui pour ce qu’on a accompli au cours des derniers 30 ans , a indiqué Jean-Pierre Parenty.

Prix de l’entrepreneur

Le Prix de l'entrepreneur a été donné à Dominique Noël, créatrice de l’auberge de jeunesse La Cabane Guesthouse située à Saint-Boniface. Pour la jeune femme, ce prix va lui permettre d’envisager l’avenir de manière plus sereine.

Je suis dans un chapitre où j’essaie d’agrandir La Cabane… cela va être la prochaine étape. C’est toujours bien d’être reconnue. Cela va m’aider, affirme la gérante de l’établissement touristique.