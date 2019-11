Lizzo domine les nominations aux Grammy

Lizzo est nommée dans les catégories album de l'année pour Cuz I Love You, chanson et enregistrement de l'année pour son succès Truth Hurts et révélation de l'année.

Comme Lizzo, d'autres nouveaux venus ont dominé le dévoilement des nominations, mercredi : Billie Eilish et Lil Nas X ont obtenu six nominations chacun.

Billie Eilish se retrouve également dans les quatre principales catégories, devenant du même coup, à 17 ans, la plus jeune artiste à accomplir cet exploit. Lil Nas X, qui a 20 ans, est nommé dans trois des quatre principales catégories, dont celles de l'album et de l'enregistrement de l'année pour Old Town Road.

Cuz I Love You de Lizzo, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? de Billie Eilish et 7 de Lil Nas X se feront la lutte pour le prix de l'album de l'année, aux côtés de Thank U, Next d'Ariana Grande, I,I de Bon Iver, Father of the Bride de Vampire Weekend, I Used to Know Her de H.E.R. et Norman Fucking Rockwell de Lana Del Rey.

Les finalistes pour le Grammy de l'enregistrement de l'année incluent des chansons ayant atteint la première place du palmarès Billboard Hot 100 cette année, dont Old Town Road de Lil Nas X, Truth Hurts de Lizzo, Bad Guy de Billie Eilish, 7 Rings d'Ariana Grande et Sunflower de Post Malone et Swae Lee. Hard Place de H.E.R., Hey, Ma de Bon Iver et Talk de Khalid complètent la liste de finalistes.

Bien que Taylor Swift n'ait pu se tailler une place dans la catégorie de l'album de l'année avec Lover, la pièce titre de l'album est en lice dans la catégorie de la chanson de l'année. Les autres finalistes sont Norman Fucking Rockwell, Truth Hurt, Bad Guy, Hard Place, Always Remember Us This Way de Lady Gaga, Someone You Loved de Lewis Capaldi et Bring My Flowers Now de Tanya Tucker.

Quelques artistes du Canada dans le lot

Shawn Mendes, Jessie Reyez et Drake font partie des artistes qui ont réussi à se tailler une place parmi les finalistes des Grammy.

Drake est en tête de liste parmi les finalistes canadiens, avec deux nominations pour deux collaborations différentes.

Le rappeur torontois partage ainsi une nomination avec Rick Ross pour Gold Roses dans la catégorie de la meilleure chanson rap. Il est aussi nommé avec Chris Brown pour No Guidance dans la catégorie de la meilleure chanson R&B. La pièce a été coproduite par le collaborateur de longue date de Drake, le Torontois Noah Shebib.

Shawn Mendes a été nommé au côté de Camila Cabello pour leur chanson Senorita, dans la catégorie de la meilleure interprétation pop par un groupe ou un duo.

Jessie Reyez a obtenu sa première nomination aux Grammy pour Being Human in Public, dans la catégorie du meilleur album urbain contemporain.

Daniel Caesar a de son côté obtenu la quatrième nomination aux Grammy de sa carrière pour Love Again avec Brandy, dans la catégorie de la meilleure interprétation R&B.

Love de Michael Bublé est en lice pour le prix du meilleur album pop traditionnel.

Enfin, le groupe albertain Northern Cree a reçu sa neuvième nomination en carrière. Son album When It's Cold – Cree Round Dance Songs est finaliste pour le prix du meilleur album régional traditionnel.

La cérémonie des Grammy remettra des prix dans 84 catégories au Staples Center de Los Angeles, le 26 janvier 2020.