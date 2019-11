Un chien abandonné trouve une famille grâce à une vidéo publiée sur les réseaux sociaux

Lorsque Shannon Orell-Bast s’est rendue sur place la semaine dernière, elle a décidé de tourner une vidéo du chien. De retour chez elle, elle a montré la vidéo à sa fille Anabelle.

Cette dernière, âgée de 11 ans, a créé un projet Annie’s Animal Rescue, pour trouver des foyers aux animaux abandonnés.

Anabelle a alors décidée de publier la vidéo sur Facebook  (Nouvelle fenêtre) . Une vidéo qui est devenue virale, en accumulant des dizaines de milliers de vues.

Lundi, plusieurs personnes se sont rendues à la Humane Society de Regina, parce qu'elles avaient vu la vidéo.

Arlene Makuch et son mari, Gary, ont adopté Bosco Photo : Radio-Canada

C’est finalement Arlene Makuch et son mari, Gary, qui ont adopté le chien, après avoir vu la vidéo sur les médias sociaux.