Des traitements réduits de moitié pour le cancer de la prostate

Après une vingtaine d’années de recherche, une étude dirigée par le Dr Abdenour Nabid du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) démontre qu’il est possible de réduire de moitié la durée des traitements des patients atteints d’un cancer de la prostate.

Ce sont 630 patients dans une dizaine d'hôpitaux, dont le CHUS, qui ont participé à cette étude échelonnée sur deux décennies. Les résultats concluent qu’il est possible de passer d’un traitement d'hormonothérapie de 36 mois à un traitement de 18 mois, sans réduire le taux de survie des malades.

Cette avancée majeure est saluée par le monde médical et citée dans plusieurs guides de référence. Elle permet d’établir un nouveau protocole pour les patients qui souffrent d'un cancer de la prostate agressif non métastatique, des cancers non opérables, mais localisés.

Le Dr Abdenour Nabid du CHUS a dirigé au cours des 20 dernières années une étude sur les traitements du cancer de la prostate. Photo : Radio-Canada

Le nombre de traitements de radiothérapie reste le même avec 35 séances. Mais la durée du traitement d’hormonothérapie, elle, fond de moitié passant de trois ans à 18 mois.

Les longs traitements avaient de nombreux effets secondaires, souligne le Dr Nabid.

Bouffée de chaleur, fatigue, perte de libido, perte d'érection, prise pondérale, ça peut jouer dans le diabète, les maladies cardio-vasculaires, troubles de mémoire la liste est vraiment très longue , énumère le chercheur.

La qualité de vie des patients ayant participé à l’étude a donc été grandement améliorée. C’est ce que constate Patrick Cain, qui a participé à l’étude en 2007.

C’est une bénédiction, si ce n’était pas de lui, je ne serais pas ici , estime-t-il.

D'après le reportage de Guylaine Charette