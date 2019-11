Les besoins en matériel scolaire comblés après l'incendie à l'école l'Envol

La Commission scolaire du Lac-Abitibi a souligné avoir assisté à une véritable vague de soutien et de solidarité.

Avec la perte de matériel, une aide en fournitures scolaires avait notamment été demandée. La réponse a été si grande que les besoins sont déjà comblés.

Les dons monétaires seront recueillis jusqu’à vendredi dans diverses entreprises de La Sarre, et ceux-ci seront gérés et répartis par l’école en fonction des demandes.

Endroits à La Sarre avec les boîtes pour les dons en argent : Avantage Chrysler

Club Voyage Excellence

Consommation Plus

Hamster-Buro Concept

Jean Coutu

JGR Napa

Municipalité de Poularies

Studio Zed

Uniprix