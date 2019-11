Le conflit au CN pourrait avoir des impacts sur la Fonderie Horne

Pas moins de 3000 chefs de train et agents de triage sont en grève au Canadian National et les négociations sont toujours en cours entre la direction du transporteur ferroviaire et le syndicat des Teamsters.

Ce conflit affecte le transport des marchandises et, s'il s'éternise, les conséquences seront diverses, et toucheront le transport de produits à la Fonderie Horne.

La grève au CN n'a pas d'impact dans l'immédiat pour nous, mais si ça se poursuit à plus long terme, il pourrait y avoir des impacts pour recevoir le concentré, qui arrive par train, et pour acheminer nos produits donc les anodes de cuivre et l'acide sulfurique , a précisé Cindy Caouette, conseillère en communication à la Fonderie.

Ce mardi, déjà, l'Association québécoise du propane disait craindre pour ses réserves de ce gaz qui sont transportées par train, mais la Fonderie Horne de Rouyn-Noranda pourrait aussi écoper.