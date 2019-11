Le nord-ouest du Nouveau-Brunswick s’inquiète face au manque d'infirmières et de médecins

La santé arrive en haut de la liste de priorités de la nouvelle session parlementaire du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement Higgs vient d'annoncer son intention d’ouvrir des cliniques à Fredericton, Moncton et Saint-Jean, mais rien n’est prévu pour la région du nord-ouest qui se sent lésée.

Il y a uniquement six infirmières praticiennes employées dans des cliniques. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Selon Jean-Pierre Ouellet, maire de Clair, le Nord-Ouest est l’une des régions où il y a le moins de cliniques, le moins d'infirmières et le moins de médecins. Il ne comprend pas pourquoi le gouvernement a choisi d'ajouter des services de soins dans les grands centres et a oublié les régions rurales.

Il y a vraiment un manque de personnel. Il faut s'assurer que le Réseau de santé Vitalité offre des services à la population du Haut-Madawaska. On a un manque de ressources, tant au niveau des infirmières praticiennes que des médecins de famille, alors on se dit qu'on devrait être inclus également à l'intérieur de ces politiques-là. Jean-Pierre Ouellet, maire de Clair dans le Haut-Madawaska

Le Réseau de santé Vitalité est séparé en quatre parties distinctes dans la province. Dans les trois zones situées dans le nord de la province, 37 postes de médecins famille sont toujours vacants. Dans la région du nord-ouest, il y a uniquement six infirmières praticiennes employées dans des cliniques.

Le manque de clinique entraîne l’engorgement du service d’urgence, qui reste souvent la seule porte ouverte pour beaucoup de patients. Un service qui a ses limites.

Le gouvernement Higgs vient d'annoncer son intention d’ouvrir des cliniques à Fredericton, Moncton et Saint-Jean, mais rien n’est prévu pour la région du nord-ouest qui se sent lésée. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Les patients, dans la réalité, ils n’ont pas de médecin de famille dans plusieurs cas. Et puis, ces patients-là, ces gens-là, ils doivent se diriger vers les urgences de la province pour pouvoir avoir un service qui n’est pas un service complet , explique Jean-Claude d’Amours, porte-parole en matière de santé.

Dans la municipalité de Clair, la seule clinique a ouvert en 2018. Celle-ci peine à répondre à la demande à cause du manque de personnel.

On sait que dans le nord de la province aussi, on a un manque de médecins de famille. On a plusieurs infirmières praticiennes qui ne travaillent pas dans la province du Nouveau-Brunswick et qui sont disponibles de donner ces soins-là , livre Laura Gould, présidente du groupe des infirmières praticiennes du Nouveau-Brunswick.

Alors que la région manque de personnel de santé, le Réseau de santé Vitalité a remercié une nouvelle infirmière quelques jours avant qu’elle ne commence son poste. Les raisons de ce licenciement hâtif ne sont pas connues. Un comité de citoyens a été formé pour assurer la qualité des soins offerts par la Clinique médicale du Haut-Madawaska.

Avec les renseignements de Bernard LeBel