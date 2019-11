La Passerelle-I.D.É: un autre bailleur de fonds fait des vérifications additionnelles

Radio-Canada révélait mercredi que Santé Publique Canada a suspendu son entente de financement avec La Passerelle-I.D.É pour la prévention du VIH.

La Passerelle-I.D.É est visée par des audits depuis une enquête du Toronto Star selon laquelle l'organisme a créé un programme « fictif » pour aider les prostituées. La province a aussi sabré son financement à la suite d'une enquête de Radio-Canada sur ses programmes d'aide à l'emploi.

Des audits du ministère fédéral de la Sécurité Publique et de la Fondation Trillium sont toujours en cours. Les plus petits bailleurs de fonds, eux, n’ont pas ouvert d’audits formels, mais certains surveillent la situation de près.

Léonie Tchatat dirige l’organisme avec son mari Guy Taffo. Elle nie toutes les allégations et a intenté une poursuitede 11 millions de dollars contre le Toronto Star.

Centraide

Centraide verse du financement pour le programme Compétences Culturelles de La Passerelle-I.D.É, qui aide les nouveaux arrivants à s’adapter à la vie au Canada.

L’organisation philanthropique a alloué 199 392 $ sur trois ans pour ce programme en 2018 et 75 000 $ pour Tremplin Emploi.

En juin, Centraide avait fait savoir qu’il comptait examiner de plus près les problèmes de gestion [à La Passerelle-I.D.É] qui ont fait surface et prendre connaissance des résultats des vérifications fédérales et provinciales avant de prendre une décision sur les ententes de financement.

Depuis, indique sa porte-parole Laura Quinn, Centraide s’est assuré que le programme atteignait ses objectifs.

Mme Quinn a toutefois précisé qu’à la lumière de décisions récentes du fédéral et de la province, Centraide a contacté La Passerelle-I.D.É pour s’assurer que le programme peut continuer à répondre aux besoins des clients qu’il sert.

La directrice de La Passerelle-I.D.É., Léonie Tchatat Photo : Radio-Canada

La Ville continue d'évaluer

La Ville de Toronto, qui a versé plus d’un demi-million de dollars à La Passerelle-I.D.É depuis cinq ans, dit être en contact avec les autres bailleurs de fonds au sujet des audits.

Ses fonctionnaires sont en train de réviser les demandes de financement pour l’année prochaine. Les résultats de la révision des appels d’offres devraient être connus après la fin novembre , a indiqué la porte-parole Anna Fiorino la semaine dernière.

Mercredi, sa collègue Natasha Hinds Fitzsimmins a ajouté que la ville poursuit son examen des programmes d'aide à l'emploi de La Passerelle-I.D.É qu'elle finance.

Nous continuons de surveiller étroitement les résultats du programme et l'expérience des clients afin de s'assurer que l'organisation respecte ses obligations contractuelles Natasha Hinds Fitzsimmins, porte-parole de la ville de Toronto

Cette année, le montant des subventions allouées à La Passerelle-I.D.É par la ville a considérablement diminué par rapport aux années précédentes, passant de 102 509 $ en 2018, à 21 874 $ en 2019

Pas de commentaires de l’AFO et l’AJEFO

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a versé 8000 $ à la Passerelle-I.D.É l’an dernier pour mener des consultations et produire un rapport sur les minorités raciales et ethnoculturelles francophones.

Ce montant ne comprenait pas les dépenses de déplacements , précise Peter Hominuk, qui n’a pas voulu commenter l’affaire et n’a pas dit si l’ AFOAssemblée de la francophonie de l’Ontario comptait accorder d’autres contrats à La Passerelle-I.D.É.

Léonie Tchatat lors des consultations publiques de l'AFO. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

De son côté, l’Association des juristes d’expressions française de l’Ontario (AJEFO), qui a reçu 140 000 $ de la Fondation du Droit de l’Ontario pour mener des ateliers d’accès à la justice en français en collaboration avec La Passerelle-I.D.É jusqu’en 2021, n’a pas voulu commenter.