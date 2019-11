Mike Babcock congédié par les Maple Leafs

Les Maple Leafs ont perdu leurs six derniers matchs (0-5-1) et n'a pas gagné depuis le 7 novembre. Les Torontois affichent un dossier en deçà des attentes qui s'élève à 9-10-4 après 23 matchs et occupent le 10e rang dans l'Est cette saison.

« Ça n'a pas été une conversation facile à avoir, et ça n'a pas été très agréable. Des journées comme aujourd'hui ne le sont pas, a commenté Shanahan. Mais nous pensions que c'était important pour l'équipe. Une fois que vous réalisez que vous devriez faire quelque chose, que vous devez le faire, c'est donc préférable d'agir en ce sens. »

Les Maple Leafs ont donné au moins quatre buts lors de chacune de leurs cinq dernières rencontres et pointent au 30e échelon du circuit Bettman avec 81 buts accordés. Seuls les Red Wings de Détroit (86) ont fait pire jusqu'à maintenant.

Au fil des cinq dernières saisons, Mike a joué un rôle intégral dans le changement de direction de notre concession. L'implication et l'infatigable éthique de travail de Mike ont placé notre organisation dans une meilleure position, et nous sommes extrêmement reconnaissants des assises qu'il a contribué à bâtir ici , a dit Shanahan dans le communiqué officiel de l'équipe.

Babcock est devenu, en mai 2015, le 30e entraîneur-chef dans l’histoire de l'organisation torontoise en signant le plus important contrat jamais octroyé à un instructeur dans la Ligue nationale, soit 50 M$ US pour huit ans.

Il a cependant été incapable de mener sa troupe au deuxième tour éliminatoire en trois participations aux séries. Les Leafs avaient raté le bal printanier lors de sa première campagne à Toronto.

Keefe à la rescousse

Sheldon Keefe, 39 ans, a pour sa part décroché une promotion pour obtenir les rênes de l'équipe. Il en était à sa cinquième saison à titre d'entraîneur-chef des Marlies de Toronto, le club-école des Leafs dans la Ligue américaine.

Les Marlies ont présenté une fiche de 38-21 en séries avec Keefe comme pilote. L'équipe a remporté sa première Coupe Calder en 2018.

Sheldon Keefe célèbre avec l'équipe d'entraîneurs des Toronto Marlies en juin 2018. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Avant de se joindre aux Leafs, Mike Babcock a remporté une Coupe Stanley avec les Red Wings de Détroit en 2008. en plus de participer à la finale l'année suivante, sans toutefois connaître le même succès.

Il a aussi aidé le Canada à mettre la main sur deux médailles d'or olympiques de suite, aux Jeux de Vancouver et de Sotchi, en 2010 et 2014, ce qu'aucun entraîneur n'avait réussi auparavant.

Claude Julien compatit

Des confrères de Babcock ne sont pas restés indifférents à la nouvelle, incluant Claude Julien, qui a travaillé avec lui aux Jeux olympiques de 2014, à Sotchi, et à la Coupe du monde de 2016.

« Comme à toutes les fois qu’un entraîneur est congédié, on se supporte beaucoup », a déclaré Julien avant le match du Canadien, mercredi face aux Sénateurs d’Ottawa.

« Ce n’est pas un boulot qui est facile. Une chose qu’on sait tous, Babcock a fait ses preuves à tous les niveaux, il a gagné à tous les niveaux. C’est un bon entraîneur qui, s’il le veut, devrait trouver du travail assez rapidement. »

DJ. Smith, le rival de Julien mercredi soir au Centre Bell, a été l’adjoint de Babcock pendant quatre ans avec les Maple Leafs. Il a rendu hommage à son professionnalisme.

« Il m’a donné ma chance dans la Ligue nationale de hockey. Il m’a montré la LNH et a fait un excellent travail tous les jours. Il s’agit d’un moment difficile pour lui et sa famille et j’ai certainement mal pour lui. »