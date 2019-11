La Central Maine & Quebec Railway serait vendue à Canadien Pacifique

Un accord définitif a été conclu entre les deux entreprises en vue de l'acquisition par le CP des rails de la CMQR et devrait se concrétiser officiellement d'ici la fin de l'année.

Cette acquisition stratégique donne à CP un véritable réseau côte à côte à travers le Canada et une présence accrue aux États-Unis , soutient dans le communiqué le président-directeur général de CP, Keith Creel.

Avec un accès supplémentaire au port, un plus grand nombre de points sur la carte et notre modèle d'exploitation de chemin de fer régulier précis et éprouvé, nous sommes convaincus que cette transaction apportera des avantages à toutes les parties prenantes à l'avenir , a-t-il ajouté.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Le mois dernier, la société de portefeuille à la tête de la CMQR disait espérer obtenir au moins 100 M$ pour sa filiale ferroviaire.

Le groupe d'investisseurs américains Railroad Acquisition Holdings, une filiale de Fortress Investment Group, avait acheté au rabais l'entreprise ferroviaire Montreal, Maine & Atlantic, en faillite, pour 17 M$ en 2014.

Marc Garneau, ministre fédéral des Transports Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le CP aurait promis de respecter les engagements de la CMQR envers la réalisation de la voie de contournement à Lac-Mégantic, a déclaré par courriel en fin de journée le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau.

Le projet de voie de contournement est non négociable. Nous sommes heureux d’entendre que CP s’engage à faire le projet. Mon bureau est en contact avec le CP pour s’assurer de la continuité du projet. Nous pouvons nous réjouir que c’est une compagnie avec beaucoup d’expérience et bien établie au Canada. La sécurité ferroviaire a toujours été et demeurera ma priorité absolue , soutient-il.

La mairesse de Lac-Mégantic s'est dite heureuse d'apprendre l'identité du nouvel acquéreur, elle qui a été contactée par des représentants de Canadien Pacifique avant que la nouvelle ne devienne publique.

Qu'on prenne le temps de nous appeler en amont, ça démontre qu'ils connaissent bien le dossier de Lac-Mégantic et la sensibilité autour de ce projet-là et pour nous, c'est une bonne nouvelle. Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic

Cette compagnie ferroviaire là a des moyens, des ressources humaines, financières et techniques également, des équipes dédiées pour la sécurité ferroviaire, alors je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble du réseau de l'Estrie , ajoute Julie Morin.

Une entreprise contestée

La CMQR a été contestée largement au cours des derniers mois par des citoyens en Estrie en raison de l'état douteux de ses rails et l'entretien de ceux-ci.

Mardi, Radio-Canada révélait notamment que la Ville de Sherbrooke envisageait des recours pour obliger la CMQR à corriger une problématique qu'elle juge « urgente » sur un tronçon traversant son territoire.

Un avis transmis par Transports Canada à la compagnie CMQR en mai dernier révélait que le nombre de rails défectueux aurait par ailleurs plus que doublé au cours des quatre dernières années sur le tronçon qui relie Farnham à Lac-Mégantic, ce qui incitait un inspecteur à qualifier la situation d'alarmante.

Qu'à cela ne tienne, la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire dit entretenir des craintes envers l'acquisition de la CMQR par Canadien Pacifique. Elle croit que le nombre de wagons transportant du pétrole pourrait augmenter avant même que la voie de contournement soit créée et rappelle qu'unepoursuite civile de 75 millions de dollars est en cours contre CP, qui a toujours refusé de reconnaître une part de blâme dans la tragédie de Lac-Mégantic.