Marianne Marceau, une artiste portée par les mots

En troisième année du Conservatoire, elle obtient le premier rôle dans la pièce Elvire Jouvet 40, qui sera jouée la saison suivante au Théâtre Périscope.

Elle y interprète une jeune comédienne apprenant le rôle de Donna Elvire, sous la direction du célèbre Louis Jouvet.

La pièce recrée 7 leçons, données de février à septembre 1940, durant lesquelles Jouvet enseigne une unique scène du Dom Juan de Molière à une élève de troisième année, Claudia.

C'est un peu la vie portée sur scène, puisque Marianne Marceau y incarne une jeune élève face à Michel Nadeau, qui a été son professeur au Conservatoire.

L'entrevue avec Marianne Marceau

J'ai eu beaucoup de chance, car la troisième année est une année stressante. On se demande quel va être notre avenir, si on va jouer, si on va être capable de réaliser nos rêves. Et puis là, je me retrouve à jouer avec des gens que je connais bien : Lorraine Côté et Michel Nadeau, qui m'a enseigné.

C'était extraordinaire et là, j'avais pour la première fois une grande affiche sur le théâtre qui me présentait de profil. C'était inouï comme rêve! Marianne Marceau, au sujet de son premier rôle au théâtre

La pièce est un succès et la jeune comédienne est immédiatement remarquée pour la qualité de son jeu.

D'une certaine façon, cette pièce et ce premier grand rôle marquent profondément la jeune comédienne. Elle se souvient tout particulièrement d'une leçon donnée par Louis Jouvet dans la pièce.

Il disait que dans chacun des mots qu'elle prononçait, elle n'avait qu'à prendre son temps et à écouter l'écho de ces mots-là dans son corps pour trouver l'émotion qu'ils allaient susciter. Moi, cette leçon-là m'a accompagnée toute ma vie professionnelle.

L'importance du texte

Taraudée par l'envie d'écrire, la comédienne, également bachelière en littérature, décide de faire ses premières armes avec Dévadé, une pièce de Réjean Ducharme qu'elle adapte pour le théâtre en 2013, et qui lui vaut deux nominations, interprétation et meilleure pièce, aux Prix de la critique de l’Association québécoise des critiques de théâtre.

En 2016, elle prend la direction artistique du Festival du Jamais Lu, ce laboratoire théâtral où des dramaturges viennent tester leur nouvelle pièce.

Le Jamais Lu, c'est l'occasion pour l'auteur de rencontrer la réaction du public immédiatement, précise la jeune femme et de pouvoir, peut-être, retravailler sur son texte.

Je suis une amoureuse des mots, alors de pouvoir travailler avec des auteurs, c'est mon dada. Marianne Marceau, directrice artistique du Jamais Lu

Ce festival, qui célèbre son neuvième anniversaire cette année, propose un éventail de sujets dont les thématiques se rejoignent souvent.

Au fil des textes, il se dégage toujours une ligne éditoriale. Cette année, c'est la disparition qui était, d'une manière ou l'autre, dans tous les textes , raconte Marianne Marceau.

Le Festival du Jamais Lu qui aura lieu cette année du 28 au 30 novembre, au Théâtre Périscope n'est que l'un des nombreux projets qui occupent la comédienne de Québec.

En effet, elle propose chaque mois à la Maison de la littérature une soirée texte et musique et prépare deux pièces pour le début de l'année prochaine, Les mains d'Edwige au moment de la naissance à La Bordée et Lou dans la nuit au théâtre des Gros Becs.